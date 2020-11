Matt Dillon é o protagonista do curta-metragem ‘Nimic’, que estreia na Mubi

Estreia nesta sexta, 27, com exclusividade na plataforma Mubi, o curta-metragem Nimic, de Yorgos Lanthimos, e que é protagonizado pelo ator Matt Dillon.

Na história, um violoncelista profissional e homem de família, após um encontro com uma desconhecida no metrô, enfrenta inesperadas consequências existenciais em sua vida. Tenso, misterioso e imprevisível, produção mais recente de Lanthimos combina a comédia ácida com divertidas metáforas de terror, para criar um trabalho que desafia todas as expectativas.

Para ouvir e se divertir

O compositor e roteirista Fernando Salem, autor de sucessos dos programas infantis Cocoricó e Castelo Rá Tim Bum, está unindo forças com o diretor e artista multimídia Tadeu Jungle e com o cineasta Marcos Nisti para uma nova empreitada. Juntos, criaram a audiossérie Pirimbim, que está em fase final de produção com lançamento em dezembro em plataformas de streaming e podcast. No roteiro, recheado de músicas para os pequenos, três crianças se encontram em uma chácara mágica e descobrem muitas histórias do mundo enquanto vivem aventuras na natureza. A produção é assinada pela Junglebee com patrocínio do Instituto Alana e é destinada ao público na faixa de 6 a 10 anos.

Raridade

A TV Brasil exibe nesta sexta, 27, às 22h30 e 2h30, um raro filme de Anselmo Duarte, com roteiro assinado pelo cineasta Lima Barreto. Quelé do Pajeú, produção lançada em 1969, traz o jovem Tarcísio Meira como protagonista. Dado como perdido no início dos anos 1970, uma cópia foi encontrada, em 2016, pelo escritor e diretor Paulo Wenceslau Duarte, na Europa. Na história, Quelé (Tarcísio) busca vingança pela violência sofrida por sua irmã. No elenco, Elizângela Vergueiro, Rossana Ghessa e Jece Valadão.

Dia marcado

As novidades no Disney+ estão agendadas para entrar no catálogo sempre às sextas. E é o que vai acontecer hoje, dia 27, com a chegada do filme Noelle, série Explorando Destinos, novos episódios de The Mandalorian, Sobrevoando, Pixar na Vida Real, Star Wars: The Clone Wars, Diário de Uma Futura Presidente e High School Musical: O Musical: A Série, entre outros.