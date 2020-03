Mark Ruffalo vive irmãos gêmeos na série ‘I Know This Much Is True’, que ganha data de estreia

LEIA TAMBÉM > Octavia Spencer é protagonista de série sobre primeira mulher negra milionária nos EUA

A minissérie I Know This Much Is True estreia dia 27 de abril na HBO e HBO GO, com Mark Ruffalo interpretando os gêmeos Dominick e Thomas Birdsey, em uma trama de traições, sacrifícios e perdão.

Com roteiro e direção de Derek Cianfrance, produção é ambientada na fictícia cidade de Three Rivers, Connecticut, e mostra os gêmeos Dominick e Thomas em diferentes estágios de suas vidas, começando no início dos anos 1990, com ambos chegando à meia-idade, passando por lembranças de Dominick da sua infância e juventude.

No elenco, Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, John Procaccino, Rob Huebel, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Michael Greyeyes, Juliette Lewis.

MULHERES EM ALTA

O canal Arte1 está com programação especial em homenagem ao Dia da Mulher. Nesta quinta, 5, às 22h45, o canal entrevista a escritora Ruth Rocha. Às 23h15, haverá exibição do documentário Diana Vreeland – Uma Visão Audaciosa da Moda, que mostra o cotidiano da editora de moda da Harper’s Bazaar. Na sexta, 6, às 21h30, será exibido o show de Ella Fitzgerald, ao vivo em Bruxelas, em 1917, e, às 23h, tem o filme Amor e Inocência, inspirado na história de Jane Austen. E, no domingo, 8, às 22h, a programação traz o documentário Em Busca de Frida Kahlo, de Tilo Krause, que segue uma fã da artista, a cantora Emeli Sandé, que investiga a vida por trás dessa lenda.

OPINIÕES FORTES

A Netflix e a ONU Mulheres lançaram Porque Ela Assistiu, uma coleção de séries, documentários e filmes para comemorar o Dia da Mulher, e ficará disponível o ano todo na plataforma. A curadoria é assinada por estrelas que atuam à frente e atrás das câmeras, como Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Ava DuVernay e as brasileiras Petra Costa, Giovanna Ewbank, Pathy Dejesus, Bruna Mascarenhas, Juliana Vicente e Andrea Barata Ribeiro. Entre os títulos escolhidos, estão Inacreditável, Democracia em Vertigem e Coisa Mais Linda, Orange is the New Black, Lionheart e Sex Education. Cada título da coleção terá a informação sobre quem foi que escolheu qual história.

PROCURANDO SAÍDA

No Papo de Mãe desta quinta, 5, o assunto em questão será o desafio que os pais enfrentam para manter os filhos adolescentes longe dos cigarros. Mariana Kotscho e Roberta Manreza, que comandam o programa, recebem uma mãe, Geisyane Silva, que fala de episódio na escola de um de seus filhos. Estarão presentes ainda Ivete Gattas, coordenadora da Unidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Unifesp, e o advogado Ariel de Castro Alves. A atração vai ao ar às 18h45 na TV Cultura.

FORTES EMOÇÕES

Estreia sábado, 7, às 14h30, na GloboNews, a série Amazônidas. Moradores de um dos locais mais exuberantes do planeta, os ‘amazônidas’, como os próprios habitantes da região se denominam, convivem com diversas dificuldades no dia a dia. Para conhecer mais sobre eles e seus costumes, o repórter Victor Ferreira foi até a Amazônia e percorreu durante 32 dias dezenas de cidades.

ALTERANDO A AGENDA

O Now alterou as datas de algumas estreias. Minha Mãe É Uma Peça 3 passou para o dia 26. Já Jumanji – Próxima Fase chega somente em abril.