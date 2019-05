Mark Hamill, o Luke Skywalker de ‘Star Wars’, estreia na série medieval ‘Knightfall’

O ator Mark Hamill está de volta como mestre, mas agora não dos Jedi. O eterno Luke Skywalker, de Star Wars, faz sua estreia na 2.ª temporada da série dramática Knightfall, que será exibida no canal History, a partir desta quinta, 30, às 23h10. Para seu novo ‘master’, há uma mudança de cenário, trama e armas. Na história ambientada na Idade Média, Hamill interpreta Talus, um veterano Cavaleiro Templário que participou das Cruzadas. Rude e endurecido pela vida – e pelas muitas lutas que enfrentou –, Talus tem agora a missão de treinar os novos iniciados na Ordem dos Cavaleiros Templários.

“É um personagem fascinante”, descreve Hamill, em vídeo de divulgação da série. Aos 67 anos, o ator está praticamente irreconhecível, com barba e cabelos longos e brancos, andar curvado e voz gutural. “Talus chega… e o banho de sangue começa. Diferente de qualquer personagem que eu tenha interpretado”, escreveu ele no Twitter. O tratamento dado por Talus aos aprendizes é o mais brutal possível. Objetivo e sem vestígios de bons sentimentos, ele coloca a vida deles em risco se isso for importante para o treinamento.

A nova temporada de Knightfall tem início com Landry, vivido por Tom Cullen (de Downton Abbey), outrora nobre cavaleiro, agora derrotado, sem seu título de Mestre do Templo e tendo de viver no exílio por ter traído a irmandade. Ao mesmo tempo, o rei da França, Felipe IV, declara guerra aos Templários, o que desencadeia uma batalha sangrenta – por vingança e pela disputa do Santo Graal.

Landry luta para conseguir ser incorporado novamente à irmandade, mas tem que voltar a treinar no caminho dos Templários, sob as ordens do mestre Talus. Líderes natos, Landry e Talus, inevitavelmente, entrarão em conflito, a ponto de se duvidar se eles estão do mesmo lado ou não. Hamill não vê seu personagem como o antagonista. “Mas sei que dificultarei as coisas para Landry. E acredito que há uma razão para isso, é porque ele quer que Landry tenha sucesso”, chegou a observar.

Centrada nos Templários, a série se passa no período medieval mais obscuro, focando na política da época e na guerra da ordem militar mais poderosa da Idade Média, e também no universo clandestino da irmandade, dos chamados monges guerreiros.