Mark Hamill é um cavaleiro medieval nova temporada da série ‘knightfall’, do History

O ator Mark Hamill estreia como o mestre dos Cavaleiros Templários, na segunda temporada de Knightfall, que chega ao canal History no dia 30, às 23h10. Na série dramática, Hamill surge como Talus, um veterano Cavaleiro Templário, que lutou nas Cruzadas e sobreviveu a um cativeiro de dez anos. Agora, ele treinará os novos iniciados.

A HBO vai estrear no dia 28 de junho a minissérie Years and Years, que traz a atriz britânica Emma Thompson interpretando Vivienne Rook, uma pessoa polêmica, mas que se transforma em figura política. Feita em 6 episódios, história se passa em período de transformações políticas, econômicas e tecnológicas na Grã-Bretanha e mostra também como a vida de uma família é alterada por esses acontecimentos.

A partir do dia 27, de segunda a sexta-feira, às 6h25 da manhã, estreia o quadro Conexão GloboNews CBN, que será exibido simultaneamente na GloboNews e na CBN, ao vivo. Do estúdio do GloboNews em Ponto, José Roberto Burnier conectará Milton Jung no estúdio do Jornal da CBN. Os dois apresentadores vão comentar as notícias do dia.

O grupo do K-pop Monsta X ganhará uma versão animada, que integrará o desenho Ursos sem Curso, do Cartoon Network e que foi indicado para o Emmy. O episódio, que será exibido no Brasil em 11 de julho, no Cartoon, será O Aniversário do Panda. Personagem, que é fanático por Monsta X, terá uma surpresa preparara por Pardo e Polar, que fará de tudo para que o amigo conheça sua banda favorita.

A quinta temporada de Escolinha do Professor Raimundo chegará com novidade, com cenários inéditos e a volta de personagens emblemáticos. Com direção artística de Cininha de Paula, nova fase do humorístico já começou a ser gravada e conta com uma parceria entre Globo e o Viva. Com redação final de Leonardo Lanna, programa terá novos alunos, como o João Canabrava (Marcos Veras), Mazarito (Leandro Hassum), Suppapou Uaci (Welder Rodrigues), Seu Fininho (Paulo Vieira) e a volta do Galeão Cumbica (Kiko Mascarenhas). Nova temporada da Escolinha tem previsão de estreia para julho, no Viva e na Globo.

A série Shippados, com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch, estreia, na Globoplay no dia 7 de junho. Obra de Alexandre Machado e Fernanda Young tem direção artística e geral de Patricia Pedrosa.