Marcos Palmeira apresenta programa que busca soluções para nosso planeta

O canal NatGeo estreia nesta sexta, 9, às 20h30, a série Manual de Sobrevivência para o Século 21, que conta com a direção de João Amorim. Em um total de 13 episódios, vamos acompanhar o ator Marcos Palmeira em andanças por várias partes do Brasil, sempre à procura de experiências positivas na construção de um novo modelo de vida e sobrevivência. Conhecido por ser um ativista e produtor orgânico, Palmeira fala ao Estado sobre essa experiência e o que encontrou em suas viagens.

Unir as pessoas pela questão ecológica é uma saída para nosso conturbado planeta?

Acho que é inevitável, uma vez que, ao seguirmos nessa forma de consumo, começamos a ter uma demonstração real dos efeitos dessa exploração sem controle dos nossos recursos naturais.

A ideia seria uma volta ao passado, fazer o processo inverso, sair do urbano e partir para o rural, produzindo nosso sustento?

Acho isso muito radical e inviável. As pessoas precisam melhorar a sua condição de vida seja nas cidades seja no campo, e só iremos melhorar quando considerarmos a natureza parceira nessa mudança.

O que acha que deve ser feito para que as pessoas entendam a importância de não destruir o meio-ambiente?

Uma comunicação melhor para que elas entendam que nós somos dependentes dessa preservação. Porque, se gastarmos tudo, se a Amazônia virar um deserto, a natureza consegue se adaptar, mas nós humanos, não, e o Manual (a série) tem esse objetivo de comunicar. Não vender a catástrofe, mas a solução!

Você sempre foi ligado a questões ambientais ou foi em algum momento de sua vida que você decidiu que precisava olhar com mais cuidado para essa área?

Sempre fui ligado pelo meu contato desde cedo com os índios do Brasil e depois quando resolvi me dedicar a produção orgânica ao perceber que os produtores de alimentos convencionais não consumiam o que produziam.

A terceira temporada da série S.O.S. Fada Manu estreia no dia 12, nos canais Gloob e Gloobinho, com um total de 13 episódios. Nele, os fãs vão acompanhar as novas aventuras da aprendiz de Fada Madrinha, na tentativa de resolver os problemas dos habitantes do Reino Encantado. As exibições serão de segunda a sexta, às 8h30, no Gloob, e, às 17h15, no Gloobinho.