Marco Luque vai defender a década de 1970, em ‘Os Melhores Anos de Nossas Vidas’

Na quinta-feira, 25, logo após o debate com os candidatos a governador, haverá mais uma disputa dentro do programa Os Melhores Anos das Nossas Vidas, comandado pelo ator Lázaro Ramos. Nesse dia, o embate será entre Marco Luque, que representará a década de 1970, e a Ingrid Guimarães, que vai defender a de 1990. A decisão fica por conta dos 100 universitários, que elegem a década que gostariam de ter vivido.

PARA OS PEQUENOS

O Disney Junior estreia nesta segunda, 22, sua nova série Fancy Nancy Clancy. A animação conta a história de uma garota de seis anos que tem uma surpreendente capacidade de transformar o simples em sofisticado. Em suas aventuras, mostra para as crianças como o poder da imaginação ajuda na solução de problemas Os novos episódios serão exibidos, de segunda a sexta, sempre às 9h30.

PATRIMÔNIO

Em homenagem ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, que teve grande parte do seu acervo destruído por incêndio, a National Geographic estreia em todas as suas plataformas no Brasil nesta segunda, às 19h45, o documentário original Explorer Investigation: O Incêndio no Museu Nacional. O longa ressalta o valor científico do museu e sua história como parte da identidade nacional do País.

PASSADO EM ALTA

Desde suas estreias no Viva, cenas de Vale Tudo, A Indomada e Baila Comigo foram assistidas mais de dois milhões de vezes no YouTube. O canal também mostrou alta com essa três novelas: A Indomada promoveu crescimento de mais de 30% de audiência na faixa horária de 23h30 às 0h30, e atraiu, até agora, mais de 55 milhões de espectadores na faixa horária de 13h30 às 14h40. Enquanto isso, Baila Comigo, líder de audiência em seus dois horários de exibição, atraiu mais de 46 milhões de espectadores na faixa horária de 14h40 às 15h30. Já Vale Tudo gerou crescimento de mais de 80% das 15h30 às 16h20.

DE VIRADA

O canal Universal TV anunciou a aquisição de série Coroner, da Cineflix Rights criado por Morwyn Brebner e produzido pela Muse Entertainment, Back Alley Films e Cineflix Studios. Inspirada nos livros do escritor M.R. Hall, Coroner acompanha Jenny, uma médica legista determinada, mas vulnerável, movida pela busca da verdade.

EM SÉRIE

Semana de novidades no canal Warner. Nesta terça, 21h40, chega a 14ª temporada de Supernatural. Na quinta-feira, 21h40, será a vez da 5ª temporada de Flash, e da 7ª de Arrow, à 0h10. E, no domingo, às 23h40, entra na programa Supergirl, que inicia sua quarta temporada.

HISTÓRIA MUSICAL

Estreia sábado, 27, no Canal Brasil, a série MPB 73 – O Ano da Reinvenção, com direção artística de João Faissal e direção de conteúdo de Celio Albuquerque. Em seus 13 episódios, a produção resgata a importância do ano de 1973 para a música brasileira. A exibição será às 21h30 com reapresentação domingo, 12h, e segunda, 17h.