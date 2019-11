‘Mar Brasil’, série apresentada por Tamara Klink, estreia na BandNews

Mar Brasil, série apresentada por Tamara Klink, que estreia neste domingo, 24, às 12h, na BandNews TV, mostra iniciativas de combate à destruição da biodiversidade. São pescadores, cientistas, ONGs e comunidades unidos para defender os oceanos.

Com 22 anos, a filha de Amyr Klink já considerada uma navegadora sênior, mostrando conhecimento em glaciologia, geologia, biologia e sustentabilidade marinha. E, a cada episódio, veremos soluções e estratégias de ação nessa luta pelo futuro do planeta.

BOA JOGADA

O jogador Gabigol será um dos protagonistas do especial de Natal Sonho de Criança, que irá ao ar no dia 25 de dezembro, na tela da Globo. Na história, um atleta com cara de mau, com várias tatuagens no corpo e ainda de cabelo platinado, que conquistou toda uma galera, entre eles o menino Lucas Andrade, de 9 anos, morador de São Gonçalo. O encontro entre os dois será o fio condutor do especial. Além de Gabigol, outros seis atletas integram o elenco, Daniel Alves, Everton Cebolinha, Cristiane, Gabriel Medina, Rayssa Leal e Daniel Dias.

MUNDO DA MÚSICA

O canal TNT exibe neste domingo, 24, a partir de 22h, o American Music Awards, com transmissão também pelas redes sociais. Neste ano, a premiação, que consagra sucessos da música americana, Neste ano, tem Post Malone liderando as indicações, seguida por Ariana Grande, Billie Eilish e Taylor Swift. Evento contará com Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa, Billie Eilish e Lizzo.

JOGO DE CINTURA

Até o dia 30, o público poderá conferir, no BIS Play, o documentário Shakira: Latin Queen, que também estará disponível para não assinantes. A colombiana ajudou a divulgar a música latina, colocando-a no topo das principais paradas musicais do mundo, conquistando seu espaço no pop.

BOCA NERVOSA

Quando as porções são exageradas, sempre surge a dúvida se alguém é capaz de encarar tanta comida assim. Pois é exatamente isso que Casey Webb faz em seu programa Homem vs Comida, que estreia sua nova temporada neste domingo, às 20h30, no canal Food Network. Em cada episódio, o nosso glutão passa por cidades diferentes para conhecer os pratos ou os lanches que representam a identidade local. Na estreia, Casey estará em Mineápolis para conferir receitas tipicamente americanas, como o hambúrguer chamado de Juicy Lucy.

NO CINECLUBE

Um dos destaques do canal Arte1 deste domingo, 24, à 0h, será o filme Amor e Inocência, inspirado na história de Jane Austen. Obra retrata a vida da escritora, cerca de 20 anos antes de ela alcançar a fama. Anne Hathaway interpreta a autora de livros como Orgulho e Preconceito e que enfrentou a sociedade para casar com um jovem irlandês pobre.

ANIMAIS PROCURADOS

Estreia neste domingo, 24, na RedeTV, o reality Resgate Pet, que acompanha histórias emocionantes de resgate de animais abandonados. Em 14 episódios, será exibida semanalmente, das 11h45 a 12h15,