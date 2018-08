‘Malhação: Vidas Brasileiras’ com participação de Betty Faria é uma das notícias da TV, veja outras

A atriz Betty Faria fará uma participação especial na novela teen Malhação: Vidas Brasileiras. Na trama, ela será Sofia, fã de Carlos Aníbal, mais conhecido como Garoto (Pedro Maya). O jovem era menino de rua e ficou famoso com vídeos na internet, onde aparece cantando. O menino cede às investidas da jovem, mas começa a ficar em pânico quando se sente perseguido por ela. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 9 de agosto.

GREGÓRIO DUVIVIER

Nesta sexta-feira, 3, às 22h, vai ao ar o último episódio dessa segunda temporada do programa Greg News com Gregório Duvivier, na HBO. O tema central será Apocalipse e o apresentador discutirá o futuro da sociedade em diversos âmbitos – meio ambiente, política, economia, sempre com os seus comentários afiados e bem-humorados.

REALITY DE FOTOGRAFIA

O canal Arte 1 estreia nesta sexta, 3, às 20h30, a segunda temporada de Arte na Fotografia, reality show sobre fotografia do Brasil. Com apresentação da atriz e cantora Thalma de Freitas, a série, em oito episódios, desafia seis jovens fotógrafos amadores a desenvolver seus olhares artísticos em trabalhos autorais.

AQUI COM BENJA

Terminada a Copa do Mundo, o canal Fox Sports traz de volta o programa Aqui com Benja, que vai ao ar à 0h30, madrugada de sábado para domingo. Na edição, o apresentador Benjamin Back bate um papo com o destaque do Vasco Yago Pikachu, que já marcou 15 gols em 2018.

SEXTA CLÁSSICA

A cada semana, o Cine Cult, programa da TV Cultura, seleciona um clássico do cinema para exibir. O desta sexta-feira, 3, às 22h30, é o western Matar ou Morrer, com Gary Cooper e Grace Kelly e direção de Fred Zinnemann. A apresentação é da jornalista Chris Maksud.

DISCOVERY KIDS

Durante o mês de agosto, o Discovery Kids apresenta uma programação especial para a criançada com estreias de seis séries. Começa neste sábado, 4, às 12h25, com Pequenos Que Brilham; às 20h, Turma dos Pôneis. Na segunda, 6, às 18h15, Natugato; no sábado, 11, às 8h05, Vivi Viravento; segunda, 13, às 8h30, Monchhichi; e na segunda, 20, às 15h50, Littlest Pet Shop: Nosso Mundo.

AUDIÊNCIA

De acordo com dados da Kantar Ibope, a Globosat foi a programadora que mais ganhou share de audiência para o horário nobre no primeiro semestre do ano, alcançando um recorde histórico. Na lista dos 10 programas mais vistos, de janeiro a junho, no horário nobre, estão atrações dos canais Globosat. No Top 50 e Top 100 das atrações mais vistas no primeiro semestre, 45 e 84 programas, respectivamente, foram exibidos por canais Globosat.

ANTONIO FAGUNDES

Antonio Fagundes passará três meses em Portugal apresentado sua peça Baixa Terapia. Isso porque terminaram as gravações da minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora. “Só vai ao ar no próximo ano e não tenho mais nada previsto”, disse ele. / COM UBIRATAN BRASIL