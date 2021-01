‘Malhação Sonhos’ traz de volta o sucesso do casal formado por Isabella Santoni e Rafael Vitti

Depois do sucesso da reprise de Malhação: Viva a Diferença, volta nesta segunda, 25, à tela da Globo outra temporada da novela teen. Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, Malhação Sonhos traz de volta as histórias de adolescentes e adultos que buscam a realização pessoal. E foi nesta edição que a trama saiu das escolas e foi para uma academia de artes marciais. Também marcou a estreia de Rafael Vitti, Isabella Santoni e outros jovens atores.

Na trama, com direção geral de Luiz Henrique Rios, acompanhamos a trajetória de Duca (Arthur Aguiar), que quer ser um grande campeão de muay thai. Bianca (Bruna Hamu) sonha em ser atriz, enquanto Karina (Isabella Santoni) deseja ser o orgulho de seu pai Gael (Eriberto Leão) nos ringues. Tem ainda Rafael Vitti estreando na telinha, vivendo Pedro, com seu sonho como guitarrista. Já a Sol (Jeniffer Nascimento) quer mostrar seu talento como cantora. Mas tem o Cobra (Felipe Simas), que não vai medir esforços para ser o melhor lutador, custe o que custar.

Segunda Rosane Svartman, essa volta de Malhação Sonhos se deve ao fato de, na época de sua exibição, conquistou um grande público e engajamento nas redes sociais. “Eu atribuo isso a temas que eram e ainda são relevantes e a pegada bem humorada e musical. Eu e Paulo adoramos esse gênero. Eu lembro que a gente falava que a história era A Megera Domada, de Shakespeare, encontrando Fame e Karatê Kid com uma pegada brasileira, aproveitando nosso rico cancioneiro popular, que expressa nossa cultura”,conta a autoras.

Um dos grandes destaques da produção foi o casal apelidado de Perina, formado por Karina (Santoni) e Pedro (Vitti). Para o autor Paulo Halm, essa dupla uma empatia generalizada entre os espectadores. “Era um casal puro mas ardente, que vivia às turras mas pleno de carinho, ingênuos e intensos como todo o primeiro amor – e por isso mesmo, imbatíveis e maiores que qualquer adversidade. Mas sem dúvida, grande ou maior parte do sucesso desse adorável casal deve-se à corajosa, destemida e mesmo despudorada atuação da Bella Santoni e do Rafa Vitti, dois atores estreantes à época, ainda inexperientes, mas muito, muito talentosos, que deram vida aos nossos personagens com uma dedicação incrível”, avalia.

No elenco, Eriberto Leão, Leo Jaime, Marcelo Faria, Emanuelle Araújo, Patrícia França, Manu Gavassi, Felipe Camargo, Guilherme Piva.