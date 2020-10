Maisa não renova contrato com o SBT e deixa a emissora após 13 anos

A jovem apresentadora e atriz Maisa não renovará seu contrato com o SBT, após 13 anos na emissora de Silvio Santos, e que vence agora em outubro. Em comunicado oficial, o canal informa que a decisão partiu da artista, que está envolvida em outros projetos pessoais e profissionais.

Em um vídeo divulgado por Maisa, ela fala sobre essa saída da emissora e como chegou a essa decisão. “Uma coisa que aprendi quando deixei o Raul Gil, é que você pode ir embora desses lugares, mas as relações que você construiu vão continuar para sempre.”

Confira o vídeo de Maisa, sobre sua decisão de não renovar contrato com o SBT:

Trajetória

Maísa surgiu para o público aos 3 anos de idade, em 2005, no Programa Raul Gil, que era apresentado na Record e depois seguiu para a Band. Difícil não se encantar com aquela criancinha, de cachinhos dourados, que cantava, imitando nomes da música, como Ivete Sangalo, e interagia descontraidamente com o apresentador, que ela tem com uma avô.

Depois, em 2007, assinou contrato com o SBT para apresentar o programa infantil Sábado Animado, além do Domingo Animado e Bom Dia & Cia. E, nesse período na emissora, também atuou em novelas, como Carrossel e Carinha de anjo.

E foi em 2019 que Maísa conquistou o direito de comandar uma atração só sua. No Programa da Maisa, a jovem recebia convidados para bate-papo e provas divertidas.

Maísa, que está com 18 anos, não se limitou à TV, foi para o cinema, participando de filmes como Ela Disse, Ele Disse.

Internet

Com muitos seguidores nas redes sociais, Maísa tem ainda um canal no YouTube, com bate-papos com colegas e amigos, dicas de maquiagem e viagens que já fez. Um dos vídeos mais recentes é a entrevista que fez com Millie Bobby Brown e Helena Bonham Carter para falar sobre o filme Enola Holmes, da Netflix.

Também pela internet seu público acompanhou seu crescimento e amadurecimento. A garota não se furta a opinar sobre temas espinhosos ou de falar o que está acontecendo em sua vida. Em uma postagem, revelou ter se tornado vegetariana, afirmando sua empatia pelos animais.

Polêmica

Durante a longa estadia de Maísa no SBT, Maísa passou por um momento complicado, que gerou até mesmo uma ação do Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MPT-SP), em 2017, contra a emissora de Silvio Santos. O fato se deu quando o dono da emissora colocou no mesmo quadro Maísa e o apresentador Dudu Camargo e insistiu para que os dois jovens começassem a namorar. Não contente com a constrangedora situação, Silvio viria a promover um novo encontro entre os dois, na gravação do programa. Maísa não se segurou e saiu do estúdio transtornada, chorando.

Comunicado oficial:

O SBT informa que, após 13 anos de emissora, a apresentadora Maisa comunicou a emissora sobre a não renovação de seu contrato, que vence em Outubro. Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora . A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos.