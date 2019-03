Maisa conquista precioso espaço na TV e estreia neste sábado o seu programa no SBT

LUGAR CONQUISTADO

E estreia neste sábado o Programa da Maisa, que vai ao ar às 14h15, no SBT. Com direção de Lucas Gentil, a atração comandada pela jovem Maisa Silva promete divertir o público com vários quadros, como o Banho de Sabedoria, o Submaisa e o Jó Ken Pô. A atriz Fernanda Souza será a primeira convidada.

MÚSCULOS EM AÇÃO

The Rock vem dominando os cinemas nos últimos tempos, com um trabalho após o outro. E a tevê por assinatura segue com ele, que é sempre bom de audiência. Pois estreia este sábado, 16, às 22h, na HBO o filme Rampage: Destruição Total (foto). Na história, Dwayne Johnson vive um primatologista, que se junta a um gorila albino chamado George na tentativa de impedir uma invasão de monstros.

CHEGOU AO FIM

A Warner divulgou que no dia 2 de junho, às 22h, exibirá o último episódio da série The Big Bang Theory. Esse será o adeus aos nerds mais famosos da TV – Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg), Amy (Mayim Bialik) e Bernadette (Melissa Rauch). Final será precedido por uma maratona com toda a 12.ª temporada.

ARTE DE ATUAR

Hermila Guedes bate um papo com Simone Zuccolotto sobre alguns de seus trabalhos mais recentes, no programa Cinejornal, que vai ao ar neste sábado, às 17h30, no Canal Brasil. A atriz pernambucana fala sobre os filmes Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg, A Luneta do Tempo, dirigido por Alceu Valença, e Fim de Festa, de Hilton Lacerda, além da série O Fim do Mundo, também direção de Lacerda, em parceria com Lírio Ferreira. Reprise no domingo, 17, às 7h, ou segunda, às 13h30.

EXEMPLO A SEGUIR

O dramaturgo Amir Haddad será o entrevistado da série Atos, que será exibida neste domingo, 17, às 20h30, na TV Brasil. Uma referência no cenário teatral brasileiro, Amir é um dos idealizadores do Teatro Oficina (1958) e já conta seis décadas de carreira. No programa, divide suas experiências com um grupo de jovens intérpretes em formação. A mediação é do professor e diretor teatral Antonio Gilberto.

CHEGANDO A HORA

Está marcada para a quinta, 21, às 22h, no AXN, a estreia brasileira da sexta temporada de The Blacklist, que já tem garantida a sétima, com o mesmo elenco, encabeçado por James Spader, que vive o criminoso Raymond Reddington. “Para continuar interessante, uma série tem de surpreender o público”, disse Spader ao Estado.

REENCONTRO

Verão 90 – Trabalhando de garçom no bufê da mãe, João (Rafael Vitti) esbarra em Jerônimo (Jesuíta Barbosa), que não perde a oportunidade de humilhá-lo. Cena vai ar na segunda-feira, 18.