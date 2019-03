Lygia Fagundes Telles é a convidada da série ‘Imortais da Academia’, do Canal Curta!

A escritora Lygia Fagundes Telles é destaque da série Imortais da Academia, que é dedicada aos ocupantes da cadeira número 16 da ABL. A exibição será nesta quinta, às 21h, no Canal Curta!

DISPUTA ÉPICA

Um grande duelo entre dois dos maiores nomes da confeitaria. É isso o que vai rolar, a partir do dia 13 de março, às 22h40, no Discovery Home & Health, no programa Buddy vs Duff, que vai reunir Buddy Valastro (o Cake Boss) e Duff Goldman (o Ace of Cakes), em uma disputa titânica, mas muito doce. Os dois boleiros vão proporcionar um verdadeiro duelo para revelar qual deles é o melhor. No primeiro episódio, Buddy e Duff vão fazer receitas de família.

BASTIDORES DA NOTÍCIA

A série Contracapa tem estreia marcada para ir ao ar à 0h30, de sexta, 8, para sábado, na TV Cultura. A história apresenta os bastidores de um jornal de Curitiba, mostrando como é o dia a dia da redação e como é o trabalho dos jornalistas na busca de notícias. Direção de Andréia Kaláboa, Franco Verdoia e Guto Pasko.

PEQUENOS BRAVOS

A série Costume Quest entra no catálogo da Amazon Prime Video nesta sexta, 8. Trata-se de uma animação direcionada aos pequenos entre 6 e 11 anos e mostra quatro crianças, que vão viver inúmeras aventuras tendo de enfrentar forças sobrenaturais. Para isso, devem aprender a desbloquear e dominar os poderes mágicos de trajes especiais.

FORÇA FEMININA

Às vésperas do Dia da Mulher, chega a notícia de que Mônica Albuquerque, diretora de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, foi escolhida como uma das 50 mulheres mais importantes e inspiradoras do mundo. A lista é elaborada pela revista americana Variety, e Mônica foi reconhecida por suas realizações no último ano.

VIAGEM FANTÁSTICA

A TV5Monde exibe nesta quinta, 7, às 12h45, a série documental Os Mais Belos Treks da França, com um total de seis episódios. Na abertura, o destino é ilha da Martinica que, além das belas praias, é um dos raros lugares em que é possível passear com toda segurança na floresta tropical. René Dersion, guia de montanha, mostra belas trilhas da região. Programa conta com legendas em português.

RETOMANDO TRABALHOS

Com episódios inéditos, o humorístico A Praça É Nossa retorna nesta quinta-feira, 7, às 23h15, no SBT. Abrindo a temporada 2019, Carlos Alberto de Nóbrega terá como convidada Sylvia Massari, que chega com sua personagem Maria Santa.

SUANDO FRIO

Chega nesta quinta, 7, à Netflix, a primeira temporada da série A Ordem, que mostra o universo sombrio de uma sociedade secreta.