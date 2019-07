‘Lucifer’, um diabo que veio para botar fogo na telinha

E valeu a pena a Netflix ter recuperado a série Lucifer, que havia sido cancelada pela Fox, dando continuidade com duas novas temporadas, a quarta, que está disponível em seu catálogo, junto com as anteriores, e ainda uma quinta, que está em fase de produção. Pode não agradar a muitos gostos, mas essa história cheia de frases ‘malignas’ e personagens bem-humorados, com situações divertidas e um porcentual de sensualidade, capturou parte do eleitorado mundial e tornou umas das atrações mais comentadas nos últimos tempos.

Criada por Tom Kapinos e baseada em personagem que integra os quadrinhos The Sandman, de Neil Gaiman, Lucifer conta a história do diabo que, não aguentando mais ficar tomando conta do inferno, decide largar o posto e fixar residência em Los Angeles. Descendo à Terra, ops, subindo à superfície, melhor dizendo, inicia uma nova vida como dono de uma boate, onde toca piano, bebendo, brigando e seduzindo todos com seu charme infernal. Assim é Lucifer Morningstar, que é interpretado pelo britânico Tom Ellis.

Aqui entre os humanos, o diabo vai integrar uma divisão da polícia, como um consultor, que ajudará a resolver os mais variados crimes. E é aí que conhece a detetive Chloe Decker (Lauren German), responsável por colocar sentimentos nesse anjo caído, que complicará a estada dele por aqui.

Lucifer chegou sem muito alarde à telinha, mas com o passar dos episódios, cravou seu tridente nos corações desavisados. E eis que se tornou uma atração interessante. Nada muito profundo, mas que vale reservar um tempinho para conferir na íntegra e ver como o charmoso diabo lida com os amigos e com os inimigos, que teimam em que querer enfrentá-lo. E o elenco, no geral, faz a sua parte, desde a pequena Trixie (Scarlett Estevez), que é a filha da detetive, e tem umas tiradas incríveis, passando pela terrível Mazikeen (Mazikeen), que adora torturar os outros, ou por Amenadiel (D.B. Woodside), um dos irmãos de Lucifer e que tenta fazê-lo retomar seu trono no inferno.

Tem ainda, nesta quarta temporada, a presença de uma nova personagem. Eva (Inbar Lavi) chegou para esquentar o clima pra cima de Lucifer, fazendo com que Chloe sinta uma pontinha de ciúme. Entre altos e baixos, a série serve mesmo para divertir, com Tom Ellis sempre desfilando, além de talento, seu charme britânico e seu corpo bem cuidado.

Depois de ver a série completa, só nos resta aguardar essa quinta e última temporada, sem data certa ainda para chegar aos pobre mortais.