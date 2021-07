Luciano Huck assume o comando do ‘Domingão’ em setembro

A Globo anunciou nesta quinta, 22, as novidades que chegam entre agosto de setembro próximos. Entre os destaques, a chegada de Luciano Huck, em 5 de setembro, para comandar o Domingão.

Leia Também Globo antecipa saída de Faustão e Tiago Leifert assume tardes de domingo

Após a saída de Fausto Silva, o Domingão ganhou a apresentação temporária de Tiago Leifert, que se despede da atração no dia 29 de agosto, pois assumiu de forma interina, sabendo que o apresentador oficial seria Luciano Huck, que assumiria, a princípio somente em 2022. Leifert vai se despedir com a apresentação da grande final do Super Dança dos Famosos.

De acordo com a emissora, Huck assumirá o Domingão, que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. E, em janeiro, o apresentador inicia 2022 com novidades no programa.

Mas tem outras mudanças chegando. No dia 28 de agosto, Fernanda Gentil se despede do Se Joga e passa a comandar, em outubro, um novo game, que será exibido aos domingos, antes do futebol.

No dia 4 de setembro, a mudança começa pelas tardes de sábado da emissora, que terá a Sessão Comédia, com O Melhor da Escolinha, seguida da Sessão de Sábado, com filmes pensados para toda a família. E o Caldeirão continua na grade, mas com um novo apresentador, que ainda não foi divulgado.

Saída de Faustão

Desde o início de 2021, já havia sido revelado que Fausto Silva na Globo encerrara o contrato com a Globo, após mais de 30 anos, e que assumiria um programa na Band, em 2022. O apresentador tomou a decisão de não renovar o contrato com a emissora depois de ter uma reunião com os diretores do entretenimento Carlos Henrique Schroder e Ricardo Waddington. Havia planos para o apresentador assumir um programa nas noites de quinta, mas ele não quis.

A princípio, a ideia era de manter Faustão no comando do Domingão até o fim de 2021, mas, em 17 de junho, a emissora divulgou um comunicado anunciando que sua saída foi antecipada “por razões estratégicas e internas”. E Tiago Leifert foi recrutado para assumir o comando do horário.

De forma provisória, Leifert havia feito sua estreia no comando dos domingos na emissora, por conta da internação do colega por uma infecção urinária. “O Faustão me deu essa missão de representá-lo hoje, mas eu não estou assim, super feliz. Estou muito honrado, mas preferia estar em casa. Preferia mil vezes estar com o Faustão aqui e eu em casa, de pijama, assistindo ao Domingão, porque o Faustão faz parte da nossa vida, da nossa família. Faustão, antes de qualquer coisa, beijo para você, toma esse antibiótico, volta logo, melhoras! Uma salva de palmas a Fausto Silva, que vai fazer muita falta hoje”, pediu Leifert em seu primeiro discurso, antes da definição de que Faustão não voltaria.

Aqui, o comunicado da Globo sobre as mudanças na programaçao

TV Globo estreia em setembro nova programação de fim de semana

Huck assumirá o ‘Domingão’, e Fernanda Gentil vai se preparar para apresentar novo game

A partir de setembro, curtir os fins de semana com a TV Globo vai ser ainda mais especial: a emissora estreia uma nova programação, com atrações inéditas, novos apresentadores no comando de programas consagrados e nova sessão de filmes.

No dia 28 de agosto, Fernanda Gentil encerra o ‘Se Joga’ para se dedicar, em outubro, à apresentação de um novo game, que vai ser exibido aos domingos, antes do futebol. Já a partir da semana seguinte, dia 04 de setembro, as tardes de sábado da emissora vão começar com humor e cinema: depois da ‘Sessão Comédia’, com ‘O Melhor da Escolinha’, vai ao ar a ‘Sessão de Sábado’, com filmes para toda a família. Na mesma data, mais uma estreia: o ‘Caldeirão’ virá com novo apresentador, cujo nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano.

No dia 29 de agosto, Tiago Leifert vai se despedir das tardes de domingo com a grande final do ‘Super Dança dos Famosos’. No dia 05 de setembro, Luciano Huck assumirá o ‘Domingão’, num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Huck estreará a temporada 2022 do ‘Domingão’ com muitas novidades.