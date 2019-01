Longa com Benedict Cumberbatch sobre bastidores do Brexit estreia em fevereiro na HBO

A HBO anuncia a estreia do filme Brexit, que é protagonizado por Benedict Cumberbatch e mostra os bastidores do plebiscito que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia. A data marcada para a estreia é 2 de fevereiro, às 22h, no canal HBO e na HBO GO.

No longa, o ator Benedict Cumberbatch interpreta Dominic Cummings, que era o estrategista e conselheiro político, que comandou essa campanha da saída da UE, movimento conhecido como Brexit. Também integra o elenco Rory Kinnear como Craig Oliver, diretor de comunicações do primeiro-ministro David Cameron e Chefe da campanha Remain.

O filme é uma produção da HBO em parceria com a BBC Studios, Channel 4 e House Productions e tem direção de Toby Haynes e roteiro de James Graham.