Linn da Quebrada e Jup do Bairro recebem Liniker, no programa ‘TransMissão’

Vai ao ar à meia-noite desta segunda-feira, 8, no Canal Brasil, o segundo episódio da nova temporada do programa TransMissão, que é apresentado pelas artistas trans Linn da Quebrada e Jup do Bairro. A atração tem o formato de talk-show e traz convidados para debater temas relevantes, mas de forma irreverente da TV, como questões de gênero, sexo e raça, que ganham vez nas conversas.

E, neste episódio, as apresentadoras recebem como convidada especial a cantora Liniker. Já disponível no Canal Brasil Play, o bate-papo entre as três mostra bom humor, mas aborda temas de extrema importância, como a questão do corpo. “Mas e hoje, onde está o corpo de Liniker Barros?”, pergunta Linn da Quebrada. “Acho que meu corpo tem estado em movimento. Agora, acho que com uma casca mais madura. Acredito que trocamos de pele o tempo inteiro. E, quando começamos a perceber as etapas das mudanças, o processo começa a ficar um pouco mais íntimo, porque parece que você sabe o dia em que a pele vai mudar”, explica Liniker. Ela ainda completa: “Sinto que, quando temos a possibilidade de perceber essas mudanças entre o nosso íntimo e com reverberação de fora, quando nos botamos em movimento, as coisas que estão ao nosso redor também se movimentam junto”.