Lilia Schwarcz conversa com a filósofa Djamila Ribeiro, no ‘Canal da Lili’, no Youtube

HISTÓRIA NA WEB

Escritora, professora da USP e historiadora, Lilia Schwarcz lançou recentemente no YouTube o Canal da Lili, que leva para internet reflexões sobre história, cultura, política e atualidade. Produzido pela Uzumaki Comunicação, o programa conta com o quadro Lili Entrevista, no qual convidados dividem com o público suas experiências e conhecimentos. No vídeo que vai ao ar nesta sexta, Lilia recebe a filósofa e ativista Djamila Ribeiro.

ABRINDO O CORAÇÃO

Heloísa Périssé é a convidada do quarto episódio de Atos, série da TV Brasil em parceria com a Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), onde a produção é gravada. O programa será exibido no domingo, às 20h30, e nele a atriz discute a construção dos personagens em bate-papo com um grupo de estudantes de artes cênicas, mediado pelo professor e diretor teatral Antonio Gilberto.

VEM MAIS HUMOR

Em fase de gravação, mas com estreia programada para 2019, Os Roni é o novo projeto de humor que reúne Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa, no Multishow. Eles serão os protagonistas do seriado, que fala sobre os três irmãos Roniclayson, Ronivaldo e Roniwelinton, que saem do Nordeste para tentar a vida em São Paulo e vão morar na casa do cunhado, contando com a ajuda da avó. Também integram o elenco, Falcão, GKay, Ilva Niño, Oscar Magrini e Titina Medeiros.

PARECE, MAS NÃO É

Estreia hoje, 21, às 21h, no Canal Brasil, a segunda temporada de Sonhos de Abu, com o multifacetado André Abujamra. A série, um falso reality show, acompanha os problemas enfrentados por André após a morte do pai, Antônio Abujamra. Nesta nova fase, o personagem agora precisa lidar com problemas que envolvem um testamento surpreendente, uma revelação familiar, o fechamento de sua agência e a crise financeira. Sonhando em desenho animado, encontra sinais para superar as adversidades. A direção é do próprio André Abujamra em pareceria com Rafael Terpins.

QUATRO PAREDES

Produção original da HBO, a serie Room 104 retorna nesta sexta, 21, em sua segunda temporada. Criada pelos irmãos Mark e Jay Duplass, terá ao todo 12 episódios, que serão lançados ao mesmo tempo na plataforma HBO GO. Em cada episódio, acompanhamos uma história diferente, com personagens que vivem dentro de um quarto de hotel.

CRIANÇADA ANTENADA

E a nova animação brasileira da Nickelodeon Tainá e os Guardiões da Amazônia, que estreou no domingo, 16, levou a emissora ao primeiro lugar no ranking de canais pagos entre crianças de 4-11 anos.

NERVOS DE AÇO

Estreia nesta sexta, 21, o novo filme de terror da Netflix, Bird Box, Caixa de Pássaros, que é uma adaptação da obra de Josh Malerman, com Sandra Bullock e Sarah Paulson.

LINDA E FRÁGIL

No elenco da novela Verão 90, Débora Nascimento será Gisele, casada com Herculano (Humberto Martins), e que tem uma relação conturbada com sua mãe Mercedes (Totia Meirelles).