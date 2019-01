Lifetime estreia o thriller ‘Fuga do Hospício: A História de Nellie Bly’, com Christina Ricci

No século 19. Christina Ricci protagoniza o thriller psicológico Fuga do Hospício: A História de Nellie Bly, que estreia nesta quarta, às 22h20, no Lifetime. Reapresentação no sábado, às 20h40.

VEM AÍ NOVO FILME DA TURMA DO PRÉDIO AZUL

O longa D.P.A. – O Mistério Italiano, parceria do Gloob com a Paris Entretenimento e Globo Filmes, ultrapassou os números do primeiro, sendo visto por mais de 1,2 milhão de pessoas. Por isso mesmo, está confirmado um terceiro filme, que começará a ser rodado em julho.

TERROR EM ALTA

O AMC anunciou a aquisição da série de terror sobrenatural NOS4A2, protagonizada por Zachary Quinto e Ashleigh Cummings. A direção dos dois primeiros episódios ficou por conta de Kari Skogland. Em um total de 10 episódios, a produção está sendo feita em Rhode Island (EUA).

NOVIDADES QUE ESTÃO CHEGANDO À NETFLIX

Os fãs de O Mundo Sombrio de Sabrina podem se preparar, pois a parte 2 chegará à Netflix em 5 de abril. Já a terceira temporada de Stranger Things chega à plataforma no dia 4 de julho. E a Netflix confirmou também que You foi renovada para a segunda temporada. A série é das mais assistidas no momento, tendo ultrapassado a marca de 40 milhões de espectadores.

PESOS PESADOS

No sábado, 26, o rapper Mano Brown (foto) e a banda Boogie Naipe serão os destaques do programa Manos e Minas, que é exibido às 20h15, na TV Cultura, no canal no YouTube e na Cultura Digital. Comandado por Roberta Estrela D’Alva, o programa conta também com a participação da premiada ‘slammer’ Bell Puã, além de entrevista com o grupo americano de rap Bone Thugs-n-Harmony.

VOZ FEMININA

No programa A Arte do Encontro que vai ao ar nesta quarta, às 21h30, no Canal Brasil, Bárbara Paz recebe Sandra Corveloni, para uma conversa intimista, intercalada por leituras de trechos de livros, poesias e peças de teatro. A atriz fala de diversos assuntos, como as transformações no mundo, a força feminina e a importância da luta travada pelas minorias por direitos.

ENTRANDO NO JOGO

Está marcada para 4 de fevereiro, às 19h, a estreia da série Noobees, da Nickelodeon em parceria com a Mediapro. Produção é sobre o universo dos games e mostra uma menina que nunca se interessou por videogames, mas, para ajudar seu irmão a realizar um sonho, se torna profissional no assunto.

LÍNGUA SOLTA

O programa Fofocalizando, do SBT, comemora dois anos nesta quarta, 23, às 15h. Para festejar a marca, a edição será especial, com Lívia Andrade, Décio Piccinini, Léo Dias, Mamma Bruschetta, Leão Lobo e Gabriel Cartolano recebendo convidados especiais e mostrando um pouco dos bastidores da atração.