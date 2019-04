Leny Andrade e Gilson Peranzzetta interpretam Cartola, em programa da TV Brasil

Chega nesta sexta, às 23h, ao canal TV Brasil a nova temporada de Todas as Bossas, que estreia com Leny Andrade e Gilson Peranzzetta. Com apresentação da jornalista e cantora Bia Aparecida, atração reúne os dois músicos, que apresentam o show Canções de Cartola e Nelson Cavaquinho. Trata-se de um espetáculo que comemora 40 anos de amizade e parceria entre a cantora Leny Andrade e o pianista e arranjador Gilson Peranzzetta. No repertório, clássicos como As Rosas Não Falam e O Mundo É um Moinho.

OLHO NO FUTURO

Na segunda, 15, a TV Escola estreia a quarta temporada do programa Hora do Enem, que é apresentado por Land Vieira e traz conteúdo produzido por educadores, com base nas competências exigidas pelo exame. Nova temporada contará com mais professores convidados e terá ainda um novo quadro chamado Momento Pop Prof., que trará entrevistas curtinhas, com cerca de um minuto, em tom divertido, propondo um momento de relaxamento. Os episódios inéditos vão ao ar diariamente, sempre às 7h, com reapresentações às 13h e às 18h.

CAMINHOS DA EVOLUÇÃO

O Globo Repórter desta sexta, 12, mostra expedição científica ao arquipélago de Galápagos, que é formado por 13 ilhas e vários pequenos rochedos. Local é conhecido por possuir variedade de espécies animais exóticas, como o tubarão-fantasma, de olhos enormes, a iguana-rosada, que vive nas alturas, na cratera de um vulcão ativo, leões-marinhos que enfrentam a falta de comida provocada pelas mudanças climáticas. Esse é o famoso local que inspirou Charles Darwin a fundamentar sua teoria da evolução. A primeira parada é no topo do vulcão Wolf, mais alto do arquipélago, com 1.700 metros.

VOZES MISTURADAS

O programa Música na Band desta sexta, 12, às 22h, exibe o Live in London, do quarteto Il Divo. Grupo é composto por um americano, um espanhol, um francês e um suíço e mistura os gêneros pop e clássico. Atração tem apresentação de Rick Bonadio.

DESASTRE HUMANO

A minissérie Chernobyl estreia dia 10 de maio, às 21h, no canal HBO. Produção conta a história de uma das piores catástrofes da história, que foi a explosão da Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em abril de 1986. No acidente, material radioativo foi liberado e afetou, além do próprio país, a Bielo-Rússia, a Rússia, a Escandinávia e o oeste da Europa. Feita em cinco episódios, a produção é protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgård e Emily Watson.

BEIJINHO DOCE

‘Como Será?’. Neste sábado, programa comemora o Dia Internacional do Beijo. O repórter Rogério Coutinho discute a importância do ato com casais e uma psicanalista. Apresentação de Sandra Annenberg.