Leandro Hassum recebe convidados em seu programa ‘Tá Pago’, que estreia no TNT

Estreia nesta terça-feira, 27, às 22h30, no TNT, o programa Tá Pago, que é comandado por Leandro Hassum. Em uma mesa de restaurante, o humorista recebe convidados especiais para um bate-papo para lá de curioso. O público terá contato com histórias variadas da vida de cada um. E, a cada semana, um grupo diferente de participantes, que será recepcionado por um curioso maître, o Victor Meyniel. Terá ainda a bartender Stephanie Marinkovic, que fará leitura etílica de um dos presentes. E, neste primeiro episódio, Leandro Hassum recebe Maísa Silva, Luísa Sonza, Luciana Gimenez e Dadá Coelho.

NATUREZA EM PERIGO

O programa Caminhos da Reportagem, que vai ao ar nesta terça, 27, às 22h30, na TV Brasil, investiga a poluição marinha no mundo, com o preocupante aumento do lixo plástico nos oceanos. O objetivo é mostrar a gravidade do que está ocorrendo e o impacto ambiental sem precedentes, por causa do descaso com o descarte inconsequente de materiais que ameaçam a vida marinha e, por consequência, a vida humana.

SONHANDO ACORDADO

O canal Discovery Home & Health estreia nesta terça, 27, às 23h05, a segunda temporada da série De Casa Nova, que traz Erin e Ben Napier cuidando da restauração de imóveis antigos. Neste primeiro episódio, vamos acompanhar a história de Mackenzie e Jim, que são recém-casados e sonham com uma casa com a cara deles. Começa assim o trabalho de Erin e Bem para realizar o desejo do jovem casal.

NO LABORATÓRIO

Aaron Paul assume seu papel icônico de Jesse Pinkman em The Road: A Breaking Bad Movie, que chegará à Netflix em 11 de outubro, pelas mãos do roteirista e diretor Vince Gilligan, criador da série original. O filme contará em forma de suspense a vida do jovem parceiro de Walter White, quando ele consegue fugir do cativeiro e tenta se reconciliar com o passado para assumir o comando de sua vida. Para quem ainda não sabe nada da série Breaking Bad, hora de dar uma maratonada, pois a Netflix tem em seu catálogo todas as temporadas.

MAIS AMOR, POR FAVOR

No #Provocações desta terça, 27, a convidada é Dagmar Rivieri, mais conhecida como Tia Dag. A fundadora da Casa do Zezinho se dedica, desde os anos 1970, à consolidação de um espaço seguro e criativo, para que jovens e crianças em situação de alta vulnerabilidade social possam superar suas limitações. Em conversa com o apresentador Marcelo Tas, Dagmar fala sobre Paulo Freire, infância e tortura. A atração vai ao ar às 22h15, na TV Cultura, no YouTube e no Cultura Digital.

CARA DE MAU

O chef Erick Jacquin volta com Pesadelo na Cozinha. A nova temporada estreia nesta terça, 27. às 22h45, na Band, e, no primeiro episódio, o cozinheiro visita o restaurante Pé de Fava, em Guarulhos (SP).