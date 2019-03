Lady Gaga, Nicki Minaj e Beyoncé lideram lista das mais influentes no Twitter

REDE DOMINADA

O Twitter divulgou levantamento identificando as mulheres mais populares em sua plataforma. Encabeçando a lista das mais influentes estão Lady Gaga, Nicki Minaj e Beyoncé. Dados foram coletados no período de um ano, entre 1.º de março de 2018 e 1.º de março de 2019.

Confira abaixo a lista das mulheres mais mencionadas no Twitter:

1 – Lady Gaga

2 – Nicki Minaj

3 – Beyoncé

4 – Nancy Pelosi

5 – Rihanna

6 – Taylor Swift

7 – Demi Lovato

8 – Kamala Harris

9 – Alexandria Ocasio-Cortez

10 – Theresa May

ALIMENTO SAGRADO

Há mais de 40 anos no ar, o programa Globo Repórter estreia sua nova temporada nesta sexta-feira, 8, logo após o BBB. Nele, a história do pão será contada pelo repórter Dirceu Martins, que viajou por três países. No Egito, a visita é ao lugar onde surgiram as primeiras padarias. Em Israel, as explicações sobre como o alimento se tornou sagrado. E, na Alemanha, entrevistou um padeiro considerado o melhor do mundo, que dá dicas para quem gosta de fazer o seu próprio pão.

PODER DA UNIÃO

O Canal Curta! programou para esta sexta, 8, às 21h, a exibição do documentário Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que é dirigido por Sandra Werneck. Filme mostra a luta de mulheres que saíram às ruas do Brasil para protestar contra o machismo e o conservadorismo. A diretora colheu diversos depoimentos de mulheres que passaram por momentos de violência. Entre as entrevistas, Maria da Penha, Joanna Maranhão, Luíza Brunet e Clara Averbuck. Haverá reexibição no sábado, à 1h, domingo, às 18h30, e na segunda-feira, às 15h.

FORÇA FEMININA

A National Geographic faz homenagem ao Dia da Mulher com programação especial. A partir das 14h, o Mulheres Que Inspiram trará histórias de mulheres fortes que conseguiram mudar o curso da história. Começa com o documentário Malala, que conta a história da jovem Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz por sua luta pela educação de meninas; em Jane, vamos ver as revolucionárias pesquisas científicas de Jane Goodall; Dian Fossey, Morte na Névoa mostra o legado da expert em primatas Dian Fossey; Woman com Gloria Steinem traz as viagens da ativista e escritora americana; A História de Lizzie é sobre Lizzie Velásquez, de 26 anos com 27 kg, ativista contra assédio e intimidação; por fim, Descoberta com Katie Couric mostra Katir conversando com pessoas sobre a cultura norte-americana atual.

HISTÓRIAS DE FORÇA

A trajetória de dez atletas será contada no programa especial Contos da Mulher Aventureira, nesta sexta, às 22h, no Canal Off. São elas, Leticia Bufoni, Maya Gabeira, Chloé Calmon, Marcela Stallone, Bruna Schmitz, Karen Jonz, Atalanta Batista, Marcela Witt, Glauce Ibraim e Teca Lobato.

NO RINGUE

A rapper Gabz e e o ator Henri Castelli estão no elenco de Malhação – Toda Forma de Amar. A rapper será uma lutadora de muay thai e ele, seu treinador. Nova temporada está prevista para estrear em abril.