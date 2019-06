‘Krampus’ é um conto de Natal bem maligno, cuidado com seus desejos

Essa é para os mais fortes, com nervos de aço e que amam cenas assustadoras. Será exibido neste sábado, 29, às 23h, no Universal TV, Krampus – O Terror do Natal, com Adam Scott, Toni Collette, David Koechner. Filme conta a história do pequeno Max, que, às vésperas do Natal, continua vendo sua família dividida por brigas e ninguém acreditando o tal espírito natalino.

Desanimado com o que presencia, o menino acaba despertando uma força maligna, conhecida como Krampus. Esse ser é, na verdade, a sombra do Papai Noel. E seu objetivo é atacar as pessoas que não acreditam no Natal. Imagine só o que vai acontecer com Max e sua família.

Divirta-se, e durma com os pés descobertos, se conseguir….!

MUITAS QUESTÕES

Programa Grande Círculo, comandado por Milton Leite, terá como convidado o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte. Atração vai ao ar neste sábado, 29, às 22h, no SporTV.

VIDA NOVA

O músico Lulu Santos é o convidado do Música Boa ao Vivo, que vai ao ar na terça, 2, às 20h30, no Multishow, e, às 22h30, começa uma transmissão pelo Facebook e Twitter do canal. Comandado por Iza, programa contará com performance do cantor, compositor e guitarrista, que tem quase 40 anos de carreira, somando mais de 25 álbuns lançados. Será uma noite para lembrar seus grandes hits, além de mostrar faixas de Pra Sempre, seu mais recente trabalho.

SOM DO CORAÇÃO

O Canal Bis exibe neste sábado, 29, às 21h30, o documentário Nirvana: Classic Albums (Nevermind). Atração da faixa Arquivo Musical, o filme conta a história por trás da gravação do álbum Nevermind, do Nirvana, reunindo entrevistas com os envolvidos no trabalho, como músicos, produtores e engenheiros de som. Em meio a isso, o espectador tem contato com a história da banda e procura esclarecer como ela continua a ser um nome importante na história do rock. Direção de Bob Smeaton.

ETERNO REI

O documentário Pelé – Um Rei Desconhecido, que é dirigido por Ernesto Rodrigues, é uma das atrações do Canal Brasil deste sábado. Filme, que será exibido a partir das 14h, traz imagens raras de acervos estrangeiros, com registros valiosos do brasileiro dentro e fora de campo.

DIVERSÃO DE SÁBADO

O Programa da Maisa deste sábado, 29, terá momento nostálgico, com a apresentadora conversando com seus ex-colegas da novela Carrossel, Fernanda Concon, Matheus Ueta e Nicholas Torres. Depois, Maisa recebe Fernanda Paes Leme, João Guilherme e Gabriela Spanic.

OLHO NO FUTURO

O apresentador Tiago Leifert recebe os jogadores de e-sports profissionais, BRTT e Robô, no seu programa Zero1 deste sábado, 29. O bate-papo vai mostrar como, hoje em dia, tem muita gente fazendo carreira com jogos.