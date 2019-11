Kondzilla Festival terá transmissão ao vivo pelo Multishow

Realizado nesta terça-feira, 19, o Kondzilla Festival será transmitido ao vivo pelo canal Multishow, a partir das 23h15, direto do Parque Anhembi, em São Paulo. Entre os destaques da noite estão os shows de Naldo, Fioti, Lexa & Dani Russo, Kevin O Chris e Kevinho. Evento também poderá ser conferido pelo YouTube, a partir de 21h15, e no aplicativo do Multishow.

PAPO DE AMIGOS

O bate-papo da semana no Tá Pago, de Leandro Hassum, será como convidados Carlos Alberto de Nóbrega, que vai revelar algumas histórias sobre o amigo Silvio Santos, além de relembrar a época da Família Trapo. Paulo Miklos e Paloma Bernardi colocam em discussão sobre as diferenças entre fazer novela e série. MC Jottape vai ensinar um pouco sobre os sotaques da periferia de São Paulo. Atração vai ao ar às 22h30, no canal TNT, com reapresentação dia 24, à 1h, e dia 25, às 23h45.

ARTE E VIDA

O Canal Curta! exibe nesta terça, 19, às 22h30, o documentário Francisco Brennand. Dirigido por Mariana Brennand Fortes, o filme mostra a trajetória do pintor, desenhista, escultor e ceramista. Nascido no Recife, em 1927, desde 1971, o artista vive isolado em seu ateliê-oficina, localizado em um bairro distante do centro da cidade.

DEBATE NECESSÁRIO

Com uma programação temática sobre a Semana da Consciência Negra, o #Provocações recebe nesta terça, 19, o escritor Ale Santos. autor de textos de ficção científica e fantasia afro-americana, Ale tem preferido, nos últimos tempos, se aproximar da história real da população negra e de sua cultura. Apresentado por Marcelo Tas, o programa vai ao ar às 22h15, na TV Cultura, e também no Cultura Digital.

OBRAS AO VENTO

O museu a céu aberto de Inhotim é o destaque do canal Arte1 nesta terça, 19, a partir de 22h30. Episódio traz entrevistas de diretores, curadores e colecionadores, para falar sobe esse que é um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, colocando o público em contato com a arte e também com a natureza.

FATOS HISTÓRICOS

Está disponível, a partir desta terça, 19, no canal on demand do SescTV, a série de ficção Revolta dos Malês, dirigida por Belisario Franca e Jeferson De. Trata-se de um docudrama, inspirada na maior rebelião de negros muçulmanos escravizados na Bahia, ocorrida na noite de 24 para 25 de fevereiro de 1835. Dividida em cinco capítulos, traz a história de uma mãe que luta para libertar a sua filha da escravidão.