Khloé Kardashian está de volta com a terceira temporada de ‘Revenge Body’

Chega nesta quarta, 14, às 22h, ao canal E! Entertainment, a terceira temporada de Revenge Body. No reality, Khloé Kardashian une forças com treinadores de Hollywood na tentativa de fazer com que um grupo de pessoas mude de estilo de vida. Para isso, procuram demonstrar que, ao adotarem uma alimentação saudável unida a atividades físicas, terão ganho na qualidade de vida. Integram a equipe de Khloé especialistas de saúde, beleza e estilo, que vão ajudar nessa missão.

CRIANÇA ESPERANÇA

O show da edição deste ano do Criança Esperança será na segunda-feira, 19, após A Dona do Pedaço, e terá como apresentadores Fernanda Gentil, Flávio Canto, Dira Paes, Leandra Leal e Jonathan Azevedo. As arrecadações para o projeto, e que traz a temática de reviver a infância. Com direção artística de Rafael Dragaud e direção-geral de Antonia Prado, a atração terá Sandy & Junior na abertura, e contará com nomes como Gilberto Gil com Anitta, Luan Santana, Iza e Karol Conká, Michel Teló e Elba Ramalho, Matheus e Kauan, Lulu Santos e Buchecha, Jeniffer Nascimento e Tiago Abravanel.

MÃES ATRÁS DAS GRADES

Série que mostra a complicada vida de detentas e seus bebês, Nascidos na Prisão estreia nesta quarta, 14, às 19h30, no canal Lifetime. Documentário mostra histórias de cinco mulheres, participantes de controverso programa da penitenciária de Indiana, nos Estados Unidos. Nele, as prisioneiras têm a permissão de criar seus bebês dentro da prisão. Para isso, devem se adaptar a determinadas regras. Os dados oficiais são alarmantes, mostrando que dez mil bebês nascem nessa situação, mas, na maioria dos casos, são separados das mães após o parto.

SENHOR DIRETOR

Dentro da série É Tudo Verdade, o Canal Brasil exibe, nesta quarta, 14, o documentário O Homem Que Matou John Wayne, de Diogo Oliveira e Bruno Laet. O filme traz entrevista com o cineasta moçambicano, que está no Brasil desde 1958 e tem sua obra analisada. Traz ainda depoimentos de alguns dos seus amigos, como Chico Buarque, Gabriel García Márquez e Werner Herzog. Exibição será às 20h.

CHEIO DE GRAÇA

Surgido no YouTube em 2003 e se consagrando como um dos youtubers mais famosos do Brasil, o ator e humorista Whindersson Nunes estreia nesta quinta, 15, na Netflix, o show Adulto. No programa, Whindersson fala de sua trajetória, desde o começo humilde chegando às mais divertidas histórias.

EM ALTA

A série Club 57, original da Nickelodeon, colocou o canal em segundo lugar entre jovens entre 7 e 14 anos, no meses de maio e junho.