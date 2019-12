Karnal, Pondé e Cortella estarão no centro do ‘Roda Viva’ para falar sobre felicidade

Agora será a vez do Roda Viva receber os três pensadores mais pops do momento. No programa desta segunda, 16, estarão no centro da atração Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e Mário Sergio Cortella, autores do livro Felicidade, Modos de Usar. Sob o comando de Daniela Lima e tradicional presença do cartunista Paulo Caruso, também poderá ser acompanhada no site e nas redes sociais da emissora, no YouTube e no Cultura Digital. Atração vai ao ar às 22h.

VIDA EM JOGO

Vai ao ar nesta segunda, 16, às 23h30, no GNT, o último episódio de Vítima Digitais, que terá o ator Marcos Veras interpretando Chico, rapaz que teve um perfil falso criado em sites de relacionamentos gay. Na trama, o que parecia uma brincadeira de mau gosto, logo se tornou transtorno quando garotos de programa começaram a surgir em sua porta para encontros marcados em seu nome. “Este problema atinge homens e mulheres de idades e classes sociais diferentes. Isso pode afetar de maneira irreversível a vida da vítima e de sua família”, diz o ator.

HORA DA DECISÃO

Será nesta terça, 17, a prova final do programa MasterChef – A Revanche, que vai ao ar às 22h45, na Band. Contando com a avaliação dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, os cozinheiros Estefano Zaquini e Vitor Bourguignon terão de se enfrentar. Os dois finalistas terão de preparar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa e ainda incluir nas receitas três ingredientes bem brasileiros nas suas receitas: jiló, pinhão e caju. E, para o grande vencedor, a alegria de embolsar R$ 250 mil e ainda ganhar um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro.

REPASSANDO O ANO

A Record TV vai exibir, no dia 26, às 22h30, sua Retrospectiva 2019, sob o comando de Domingos Meirelles. A atração jornalística vai destacar 20 assuntos que mexeram com o Brasil e o mundo, começando pela tragédia de Brumadinho, o fogo que destruiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, matando jovens jogadores. O Meio ambiente terá vez com a investigação sobre o material tóxico que invadiu praias brasileiras, além das queimadas na Amazônia.

UM CLÁSSICO

Noel Rosa é o destaque da série O Tempo e a Música, que começa nesta terça, 17, às 20h30, no canal Arte 1. Nos oito episódios, convidados falam sobre o sambista carioca e, neste primeiro, traz o início de carreira de Noel, além de seu sucesso, Com Que Roupa?, interpretado por Moyses Marques.