Karine Teles está na série ‘Gilda’, do Canal Brasil, com direção Gustavo Pizzi

A atriz Karine Teles está na série Gilda, dirigida por Gustavo Pizzi, e que estreará no Canal Brasil, mas ainda sem data acertada. Na trama, ela vive essa mulher que incomoda os vizinhos por ser desapegada de valores morais.

ESCOLA E TECNOLOGIA

O Canal Curta! estreia no dia 17, às 21h30, a minissérie A Escola do Amanhã, que traz experiências educacionais inovadoras implementadas em diversos países, dos quatro continentes. Feita em dois episódios, cada um com 52 minutos de duração, a produção faz uma reflexão sobre o desafio que a revolução digital e os avanços da neurociência impõem às escolas. No primeiro episódio, o público vai conferir sistemas educacionais promissores, fazendo um questionamento sobre essas novas tecnologias.

FERA DAS QUADRAS

Feita em cinco episódios, a série Being Serena (foto abaixo), produção da HBO Sports e da IMG, acompanha Serena Williams, ícone do tênis mundial, durante alguns momentos de sua vida, tanto pessoal quanto profissional, e estará disponível no dia 14 de janeiro, exclusivamente na HBO GO. O documentário mostra Serena durante sua gravidez, maternidade, casamento, até seu retorno às quadras. Serena tem currículo invejável, com 29 títulos de Grand Slam e 4 medalhas de ouro olímpicas. A série tem produção executiva de Mark Shapiro, Michael Antinoro, Will Staeger, Peter Nelson e Rick Bernstein.

ELEMENTAR

Chega nesta quinta-feira, 10, às 20h30, ao Paramount Channel, a quarta temporada da série Sherlock. Em mais essa fase, os fãs do detetive vão acompanhar suas investigações, que são sempre cheias de emoção e com o tradicional humor britânico. Como em todas as suas histórias, o famoso detetive Sherlock Holmes – que neste seriado ganha o charme do ator Benedict Cumberbatch – tem a seu lado Martin Freeman, na pele do Dr. John Watson.

ENTRE AMOR E ÓDIO

E lá vem mais um Big Brother Brasil. Amado por uns e odiado por outros, o reality chega à sua 19.ª edição, e nesta quarta-feira, 9, o público que acompanha a atração conhecerá quais são os participantes deste ano, que serão revelados ao longo da programação da Globo. Comandado por Tiago Leifert e com direção-geral de Rodrigo Dourado, o programa estreia no dia 15 de janeiro.

RITMO QUENTE

Os programas do canal GNT estão em sua fase Verão, com um colorido diferente. É o que mostra o Saia Justa Verão Musical, que vai ao ar nesta quarta, 9, às 21h30. Assim, a cada programa, Astrid Fontenelli, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos contam com a participação de uma cantora, que conversará com o quarteto sobre relacionamento, sexo, família, alegrias. Nesse primeiro dia, a cantora Iza é a convidada.