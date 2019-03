Juliana Paes será uma mulher batalhadora, em ‘A Dona do Pedaço’, novela de Walcyr Carrasco

A atriz Juliana Paes confere suas cenas como Maria da Paz durante um intervalo das gravações de A Dona do Pedaço, em Nova Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul. A trama mostra a trajetória de Maria da Paz (Juliana Paes), uma jovem humilde, da cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo.

Escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner, a novela tem previsão de estreia para o primeiro semestre deste ano e, quando for ao ar, será dividida em prólogo, primeira e segunda fases. .

CINEMA NOVO

Em homenagem aos 80 anos do cineasta Glauber Rocha, que nasceu em 14 de março de 1939 e morreu em 22 de agosto de 1981, o Canal Brasil vai apresentar Especial Cinema em Transe, que contará com a exibição de três filmes do cineasta. Entre terça, 12, e quinta, 14, às 17h, o público poderá conferir Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967) e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969).

TODA FORMA DE AMAR

Estreia nesta terça, 12, às 22h, na Sundance TV, a série The Bisexual. Protagonizada, escrita e dirigida por Desiree Akhavan, a obra tem seis episódios e mostra as diferenças entre se relacionar com homens e mulheres, mas do ponto de vista de uma pessoa que faz as duas coisas.

PELO BRASIL

A 3.ª edição do Globo Lab Profissão Repórter vai levar 22 palestras sobre reportagem a 15 cidades do Brasil, convidando estudantes de jornalismo e do setor audiovisual para participar de laboratório criativo. Neste ano, o road show passará também por cidades fora do eixo das grandes capitais, como São Miguel do Gostoso (RN), Natal (RN), Campina Grande (PB), João Pessoa (PB), Niterói (RJ), Manaus (AM), Cuiabá (MT) e São Bernardo do Campo (SP). Após as palestras, os jovens podem participar de um desafio em duplas. Durante os dias de imersão, os 20 participantes vão acompanhar de perto o dia a dia na redação do Profissão Repórter, com a presença da equipe e de Caco Barcellos.

RIR FAZ BEM

Na edição desta terça, 12, do programa humorístico Tá no Ar, o destaque vai para a participação de Thiago Lacerda, que estará no quadro Bem Star, que tem foco na saúde das estrelas. Em outro momento, uma produtora de vídeo anuncia a cobertura de baile de debutante, casamento, parto e eventos caseiros com direção de grandes cineastas brasileiros, como Zé do Caixão, Cláudio Assis e José Padilha.

BOTANDO ORDEM

Comandado por Micaela Góes, o programa Santa Ajuda inicia nova temporada nesta terça, 12, às 22h, no GNT. Agora chegou a vez de dar uma mãozinha para os influenciadores digitais. E, neste primeiro episódio, a bagunça será eliminada do ateliê de Ana Paula Xongani.

NOVA TEMPORADA

A série The Blacklist foi renovada para a 7.ª temporada, que deverá chegar à TV no ano que vem. A notícia foi repercutida via redes sociais, fazendo a alegria dos fãs. E olha que a 6.ª temporada ainda está em exibição nos EUA – no Brasil, só chega no dia 21 de março, no canal AXN.