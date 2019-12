‘John Wick 3: Parabellum’, com Keanu Reeves, tem data de estreia na Amazon Prime Video

Depois do sucesso na telona, chega dia 12 ao catálogo da Amazon Prime Video John Wick 3: Parabellum. Para fãs de Keanu Reeves e de histórias com muita perseguição, tiros, sangue e vingança. Neste capítulo, John Wick tem de fugir, pois sua cabeça foi colocada a prêmio.

DENTRO DA MENTE

Estreia nesta terça, 10, a partir de 19h20, Labirinto dos Sonhos, nova série do Jornal da Band, que promete levar os telespectadores para uma viagem no mundo dos sonhos, mostrando desde sua importância nas decisões de líderes indígenas, até revelar como eles serviram de inspiração para artistas como Paul McCartney e Salvador Dalí. Essa investigação desse mundo de sonhos será feita em quatro reportagens especiais, que entrará também na turbulenta parte dos pesadelos. Atração vai ao ar até sexta, 13.

AVENTURAS ANIMADAS

A animação Steven Universo Futuro chega no dia 28 de dezembro, às 20h, no Cartoon Network, com a exibição dos seis primeiros episódios. Depois de salvar o universo, agora Steven precisa resolver seus próprios problemas. Criada pela escritora, compositora e animadora Rebecca Sugar, os últimos episódios da série serão exibidos no dia 4 de janeiro, e, no dia 11, será possível aproveitar uma maratona com todos os 10 capítulos. E tem mais, no dia 21 de dezembro, o canal exibe Steven Universo – O Filme.

DO ORIENTE

O canal Arte1 apresenta, de quarta, 11, a sábado, 14, a Mostra Arte1 de Cinema Chinês, que exibe filmes inéditos, a partir da meia-noite. Seleção inclui um clássico da década de 1980, além de três da produção atual. Estão na lista, O Músico, dirigido por Xierzhati Yahefu, que traça um perfil de Xian Xinghai, um dos maiores compositores eruditos da China, Noiva Xiao Xiao, de Xie Fei U Lan, sobre os direitos da mulher e as consequências do casamento arranjado. Além de O Carteiro das Montanhas, de Huo Jianqi, e A Caminho da Escola, de Peng Jiahuang e Chen Peng.

COM AMOR

Atração da Faixa Musical desta terça, 10, às 14h, no Canal Brasil, O Tom da Takai é o show da cantora Fernanda Takai. No repertório, a mineira faz sua homenagem ao maestro Tom Jobim.

CONTA AQUELA

Atração do GNT, o Que História É Essa, Porchat? desta terça, 10, tem como convidados Celso Portiolli, Ellen Roche e Flavia Reis, que vão divertir o público com suas aventuras nem sempre bem-sucedidas. Na plateia, a experiência de um casal com alguns leões na África. O programa vai ao ar às 22h30.