John Malkovich é Hercule Poirot, na série ‘The ABC Murders’, que estreia no Globoplay

E chega nesta sexta, 29, ao Globoplay a minissérie inédita The ABC Murders, que é baseada na obra de Agatha Christie. Feita em três episódios, é protagonizada por John Malkovich, que interpreta Hercule Poirot. Dirigida pelo brasileiro Alex Gabassi, produção é uma adaptação feita por Sarah Phelps do livro Os Crimes ABC.

Nessa história, o famoso detetive de Hercule Poirot (Malkovich) precisa ser ágil o bastante para deter um serial killer, que é conhecido como A.B.C. Poirot precisa deter o criminoso antes que ele consiga ir adiante e cometer mais um crime e, para isso, se dará um perseguição surpreendente.

TRANSFORMAÇÃO

Paulo Rocha. Ator interpreta Joel na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, de Ricardo Linhares, inspirada na obra de Edney Silvestre, prevista para estrear em abril na Globo e no Globoplay.

NEGÓCIO DA CHINA

Está programada para estrear dia 12 de abril na Netflix a comédia romântica The Perfect Date, que é protagonizada por Noah Centineo e Camila Mendes, de Riverdale. No filme, rapaz precisa de dinheiro para pagar a faculdade e cria um aplicativo de namoro que pode ser sua salvação. Nele, ele se transforma em uma espécie de step para garotas que não possuem namorados. A direção é de Chris Nelson, com roteiro de Steve Bloom e Randall Green.

NOVA TEMPORADA

Série original da HBO Barry, que é protagonizada pelo comediante Bill Hader, volta em sua segunda temporada neste domingo, 31, à HBO e HBO GO, a partir das 23h10. Em oito episódios, comédia mostra o esforço de Barry para abandonar a vida criminosa e se concentrar no teatro e em sua namorada. Criada por Alec Berg e Bill Hader, atração tem ainda no elenco Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg e Anthony Carrigan.

LUTA PARA SOBREVIVER

Entra nesta sexta, 29, no catálogo da Amazon Prime Video, a série Hanna. Produção mostra a garota Hanna, de 15 anos, que vive em total isolamento em bosques da Europa Oriental. Mais que essa distância da sociedade, a menina ocupou seu tempo treinando para lutar contra aqueles que caçam ela e seu pai Erik Heller. E eis que surge o dia de testar essas habilidades de sobrevivência, que acontece quando a menina e o pai são separados após serem descobertos por uma agente desonesta da CIA.

PELO BRASIL

No Globo Repórter desta sexta, 29, o público vai acompanhar uma visita a Alter do Chão, no Pará, que é composto por ilhas e extensas faixas de areia branca banhadas pelas águas cristalinas do Rio Tapajós. Quem realiza essa incursão é a repórter Tatiana Nascimento.

BEM TEMPERADO

Vem aí um novo reality de gastronomia. Com estreia marcada para o dia 3, na Record TV, o Top Chef será uma batalha dentro e fora da cozinha. Ao todo serão 16 chefs profissionais que, ao longo de 13 episódios, enfrentarão os desafios culinários e o vencedor receberá o prêmio de R$ 300 mil. O chef Felipe Bronze (foto) comanda a atração, que contará com o chef francês Emmanuel Bassoleil e a crítica de gastronomia Ailin Aleixo como jurados.