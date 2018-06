João Pedro Zappa viverá Santos Dumont em minissérie da HBO Latin America

A HBO Latin America divulgou nesta segunda, 14, as primeiras imagens do ator João Pedro Zappa, que será o protagonista da minissérie Santos Dumont: Mais Leve que o Ar, que começará a ser filmada no dia 21 de maio.

Formatada em seis episódios, será ambientada na França e no Brasil do fim do século 19 e início do século 20, e retratará a história do homem que personificou o glamour da virada do século e a façanha de ter sido o primeiro homem a voar em um avião.

Santos Dumont: Mais Leve que o Ar é produzida por Roberto Rios, Eduardo Zaca, Paula Belchior, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini, da HBO Latin America Originals, e Estevão Ciavatta e Susana Campos, da Pindorama, com recursos da Condecine.

A direção é de Fernando Acquarone e Estevão Ciavatta, que também dirigiu a série exclusiva da HBO, Preamar. Com roteiro de Pedro Motta Gueiros e Gabriel Mariani Flaksman, a série será distribuída com exclusividade pela HBO Latin America.