Jô Soares é o primeiro convidado de Marcelo Tas no #Provoca, que muda nome e tem vinheta fofa

Marcelo Tas divulgou em suas redes sociais foto com humorista, escritor e apresentador Jô Soares, que será o primeiro convidado da nova fase de seu programa de entrevistas, o #Provoca. Com estreia marcada para dia 10 de março, na TV Cultura.

Deixando para trás do nome Provocações, atração ganha nova identidade e passa a se chamar somente #Provoca. E não é só isso.

Outra novidade será a divertida vinheta que, segundo o diretor de Arte da emissora, Henrique Bacana, a “inspiração continua no trabalho da designer Paula Scher com toques do humor de Jacques Tati. Gravado previamente em chroma, os desenhos substituem alguns objetos reais e dão asas à imaginação em divertidas situações”.