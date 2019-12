Jackie Kennedy é destaque da série ‘Primeiras-Damas’, que estreia no Smithsonian Channel

Estreia nesta sexta, 6, a partir de 22h, no Smithsonian Channel, a minissérie Primeiras-Damas, que conta a história de mulheres que marcaram época ao lado dos maridos, então presidentes dos Estados Unidos. Dividida em quatro episódios, revela bastidores e desafios da vida dessas mulheres. Neste primeiro episódio, o público vai conferir fatos sobre a trajetória de Jackie Kennedy, uma apreciadora das artes e da literatura, Dolley Madison e Nancy Reagan. Nos próximos capítulos estarão Eleanor Roosevelt, Betty Ford, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama.

NOVOS PROJETOS

A Amazon Prime Video anuncia a ampliação de seus investimentos em séries brasileiras. E já tem quatro produções locais Originais Amazon listadas – Dom, que é um thriller de ação criminal, Setembro, sobre a vida de uma cantora transgênero, L.OV3, que fala sobre relacionamentos modernos, e ainda um projeto com o músico Marcelo D2, mas que ainda está sem título.

AGORA NA TELINHA

Estão disponíveis na plataforma Now diversos filmes, que passaram há pouco pelos cinemas. É o caso de Era uma Vez em… Hollywood, que é dirigido por Quentin Tarantino e traz no elenco Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning. Tem ainda Yesterday, do diretor Danny Boyle, que imagina o mundo sem os Beatles, além do premiado brasileiro Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, com Sônia Braga, Silvero Pereira e Udo Kier, e de Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas e Penélope Cruz. E chega nesta quinta, 5, a comédia Vai Que Cola: O Começo, de César Rodrigues, com Samantha Schmütz, Marcus Majella.