Isabelle Drummond revive a boneca Emília e Rafa Vitti, o Visconde de Sabugosa, em ‘Verão 90’

Olha só que graça! Em cena da novela Verão 90, que vai ao ar neste sábado, 29, a atriz Isabelle Drummond vai reviver a boneca Emília, que estará ao lado de Rafael Vitti, que será o Visconde de Sabugosa, em cena que fará parte do novo quadro do programa Papo Cabeça, da PopTV.

Para quem não lembra ou não sabe, Isabelle surgiu na telinha da Globo no seria Sítio do Picapau Amarelo, baseada na obra de Monteiro Lobato, e que foi exibida entre 2001 e 2006.

Para Isabelle, a experiência foi uma deliciosa viagem ao passado. “Fiquei muito emocionada com essa homenagem. Viver tudo isso tantos anos depois é algo especial e mágico. Adoro a ideia das autoras (Izabel de Oliveira e Paula Amaral) de resgatar através das cenas na novela momentos marcantes da TV de outras épocas” (via material enviado à imprensa).

No capítulo em questão, Emília dará um ultimato ao Visconde Sabugosa para ajudá-la em uma de suas travessuras. No fim da cena, Manu e João dedicam o quadro a Dirce Migliaccio (1933-2009), que foi a primeira atriz a interpretar a boneca no programa, e ao ator André Valli (1945-2008), que imortalizou o personagem Visconde Sabugosa durante as décadas de 1970 e 80. Manu também aproveita para mandar um beijo a Romeu Evaristo, o eterno Saci, e que é pai da atriz Dandara Mariana.

A novela Verão 90 tem direção artística de Jorge Fernando e direção geral de Marcelo Zambelli.