Inspirado no clássico Cyrano de Bergerac, filme ‘Fluentes no Amor’ estreia na TNT

Inspirada na clássica história de Cyrano de Bergerac, comédia romântica Fluentes no Amor é destaque desta sexta, 13, às 22h30, na TNT. Com Alex Lawther, Jonah Hauer-King, Pauline Etienne.

A trama foi ambientado em um colégio interno inglês para meninos e mostra como a vida do nerd Amberson é virada de cabeça para baixo com a chegada da filha do novo professor de francês. No elenco, Alex Lawther, Jonah Hauer-King, Pauline Etienne e Denis Menochet.

SALVANDO VIDAS

Estreia nesta sexta-feira, 13, às 22h45, na TV Cultura, a série Águias da Cidade, que acompanha a rotina do Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conhecido como Águias. Grupo trabalha em conjunto com o Corpo de Bombeiros e o Centro de Operações da PM, atendendo chamados recebidos na cidade de São Paulo. Imagens reúnem toda a ação desses trabalhos, desde a primeira chamada, o deslocamento da equipe, manobras e pousos arriscados, até o socorro prestado. Neste primeiro episódio, é apresentado o patrulhamento da cidade, com salvamento de pessoas de desmoronamentos nas enchentes na cidade de São Paulo.

LEITURA DINÂMICA

Entrou no ar o podcast do Frapa – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. E, a cada semana, profissionais discutem assuntos relacionados a roteiros. O primeiro episódio é o Grandes Personagens Mulheres, que aborda a presença feminina na dramaturgia cinematográfica. São debatidos assuntos relacionados aos filmes As Boas Maneiras, Que Horas Ela Volta? e Temporada, com participação de Érica Sarmet, Jaqueline Souza e Marília Nogueira, com mediação de Camila Agustini. O Frapacast é gratuito e pode ser acessado no site frapa.art.br/podcasts, Spotify, Apple Podcasts e Deezer.

FICÇÃO E REALIDADE

Em um cruzamento entre ficção e realidade, Camila, interpretada por Jéssica Ellen em Amor de Mãe, será homenageada na trama pelo Prêmio Educador Nota 10. A professora na história de Manuela Dias receberá menção honrosa, além de ser convidada para participar da campanha que abre as inscrições para o prêmio, a partir de 1.º de abril.

MORRO ACIMA

A série Alemão – Os Dois Lados do Complexo, com Cauã Reymond, estreia nesta sexta, 13, às 22h30, no Canal Brasil. Dirigida por José Eduardo Belmonte (de Carcereiros – O Filme e Entre Idas e Vindas), mistura ficção e realidade ao mostrar a ocupação policial do conjunto de favelas do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio.

MUNDOS UNIDOS

Chega nesta sexta, 13, às 20h30, ao Disney Channel, o filme Zombies 2. Nele, temos a continuação da história de amor e aceitação entre o zumbi Zed (Milo Manheim) e a líder de torcida Addison (Meg Donnelly).

SENTENÇA EM DÚVIDA

A plataforma de streaming Starzplay apresenta a série documental Wrong Man. Dirigida por Joe Berlinger, a 1.ª temporada é dividida em seis episódios que apresentam histórias de presos encarcerados há décadas, mas que alegam inocência.