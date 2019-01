Inspirado em mangá, o live action ‘Tokyo Ghoul’ está disponível na plataforma Looke

PARA SENTIR MEDO

Está disponível no serviço de streaming Looke o filme em live action Tokyo Ghoul, adaptação do mangá, que traz a história do tímido estudante Kaneki Ken, que sai com uma garota. Eles chegam a um parque que está vazio e ela o ataca. Logo ele descobre que se tornará um ghoul, ser que se alimenta de carne humana.

Conforme aprende a viver com sua nova condição, Ken conhece alguns amigos e passa a viver com eles. No entanto, ele começa a ser caçado incansavelmente por dois policiais da divisão Ghoul, que tem uma simples missão: dar cabo de todos os carniçais da região.

NA TELONA

O longa Minha Fama de Mau conta a vida de Erasmo Carlos, interpretado por Chay Suede. Ainda no elenco Gabriel Leone, como Roberto Carlos, e Malu Rodrigues, a Wanderléa. Estreia em 14 de fevereiro.

RINDO DE TUDO

Tom Cavalcante está em ritmo de gravações da nova temporada de seu programa Multi Tom, que deve estrear ainda neste primeiro semestre no Multishow. E o humorista volta com seus personagens marcantes, como Ribamar, Pit Bicha, João Canabrava, além das imitações musicais, como Tomberto Carlos, e de figuras da política como Alexandre Frota e o presidente Jair Bolsonaro. Mas ele promete também apresentar novos personagens e contará com convidados especiais para entrevistas e performances musicais. Ao todo, serão 20 episódios, com direção de Marcio Trigo.

MUNDO ANIMAL

O Jornal da Band apresenta, até a sexta-feira, 25, às 19h20, a série Meu Bicho Preferido. Nas reportagens especiais, o alvo é discutir o mercado de animais de estimação. O programa desta terça, 22, mostra dois hospitais para pets, um que é público, destinado aos donos de baixa renda, e um particular, que conta até com suíte para o acompanhante.

PAGODE NA RODA

Vai ao ar nesta terça, 22, às 23h, no Comedy Central, o último episódio da 5.ª temporada de A Culpa é do Cabral. E o convidado é o músico Anderson Leonardo, do grupo Molejo, que conversa com Nando Viana, Thiago Ventura, Fabiano Cambota, Rodrigo Marques e Rafael Portugal.

JUNTO E MISTURADO

E agora a Turma da Mônica decidiu interagir com personagens do Cartoon Network. Nas redes sociais, os fãs poderão conferir histórias com a Magali fazendo cosplay de Steven Universo, o Xaveco com o Irmão do Jorel, o Cebolinha com o Clarêncio, a Mônica com as Meninas Superpoderosas, entre outras tirinhas.

HUMOR EM TUDO

No humorístico Tá no Ar desta terça-feira, 22, a turma está de volta e apresenta o clipe Fagote pra Valer, que é uma paródia do samba Isso é Fundo de Quintal. Para isso, reuniram cerca de 180 pessoas no Teatro Municipal de Niterói, no Rio. A canção recebeu arranjo erudito na voz de Marcelo Adnet, Marcius Melhem e Renata Gaspar. Terá ainda o Poligod, com ofertas de produtos que prometem até resgatar a fé dos descrentes, o sabonete anticético Nazareno, e uma releitura de A Família Addams.