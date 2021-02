Inspirada em Manoel de Barros, série infantil ‘O Menino que Engoliu o Sol’ estreia na TV Cultura

Estreia neste sábado, 6, às 9h30, a série infantil O Menino que Engoliu o Sol, que é inspirada na obra do poeta Manoel de Barros. Com narração do cantor Ney Matogrosso, animação mostra uma criança e sua relação sensorial com a natureza.

Com um tema que lida com o universo da criança, mas que também faz parte da vivência de adultos, trama tem como personagem Manoel, que é um pouco menino, um pouco pássaro. Do seu ninho, ele pula direto para o seu quintal, que é maior do que o mundo, o Pantanal. Em suas viagens imaginárias, acredita que “somos o que ingerimos’ e então decide engolir o Sol. Com mundo imerso na escuridão, descobre que os seres têm luz própria e isso os liberta dos medos.

O Menino que Engoliu o Sol, que tem direção de Patrícia Alves Dias e produção artística de Joel Pizzini, exibe imagens da fauna e flora típicas do Pantanal sul-mato-grossense, com ilustrações baseadas na arte de Martha Barros, filha de Manoel de Barros.