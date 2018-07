Ingrid Guimarães prepara programa que documenta o humor brasileiro

Comandada por Ingrid Guimarães, a nova série documental do canal Viva, Viver do Riso, já começou a ser gravada. Com estreia prevista para o segundo semestre, a série conta a história do humor através de depoimentos de atrizes e atores que viveram e vivem do riso.

Dirigido por Tatiana Issa e Raphael Alvarez, o documentário terá 10 episódios, abordando o papel da mulher na comédia, a evolução do humor infantil na TV brasileira, a história dos grandes autores e diretores da comédia no Brasil, a importância da criação de personagens icônicos da comédia brasileira – usando como ponto de partida as criações de Chico Anysio – entre muitos outros assuntos.

Viver do Riso contará com a participação de grandes comediantes como Renato Aragão, Bertha Loran, Eliezer Mota, Tom Cavalcante, Thalita Carauta, Cláudia Raia, Heloisa Perissé, Fabiana Karla, Miguel Falabella, Bruno Mazzeo, Marisa Orth e Maria Clara Gueiros, Luis Fernando Guimarães e Fernanda Torres, entre outros.

**

DATA MARCADA

Está programada para o dia 14 de outubro a estreia da terceira temporada da série Magnífica 70, que trará uma conclusão para as histórias dos personagens. Produção original da HBO Latin America, é escrita por Cláudio Torres, que também assina a direção geral, e por Renato Fagundes e Leandro Assis. No elenco, Marcos Winter (Vicente), Simone Spoladore (Dora), Adriano Garib (Manolo) e Maria Luísa Mendonça (Isabel).

**

FOCO NA REALIDADE

Estreia nesta sexta, 29, às 22h30, no Canal Curta!, o documentário O Muro, de Lula Buarque de Hollanda, sobre a polarização social brasileira, que tomou conta das ruas, mas vai além do Brasil. Na Alemanha, busca a sombra do lendário Muro de Berlim, e em Israel, onde o muro que separa israelenses e palestinos simboliza a recusa em coexistir.

**

OUTROS CANAIS

Dois pacotes de episódios do infantil O Show da Luna estão disponíveis nas plataformas digitais. A série de animação, criada por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, mostra as divertidas histórias da garotinha Luna, que é apaixonada por ciência, seu irmão Cláudio e o furão Júpiter.

**

UM CLÁSSICO

Chegando à sua 14.ª edição, o programa Prelúdio, da TV Cultura, inicia nova temporada no próximo domingo, às 12h. Com direção artística do maestro Júlio Medaglia, episódios inéditos serão transmitidos também no YouTube e no aplicativo Cultura Digital. Nesta temporada, foram selecionados 48 candidatos de um total de mais de 200 inscritos. A novidade desta temporada é o fato de 50% dos competidores serem provenientes de cidades brasileiras fora do Estado de São Paulo. A idade entre eles também varia, indo de 10 a 28 anos.

**

BAIXA TEMPERATURA

O canal OFF preparou uma programação especial para animar a estação mais fria do ano. Para isso, entre os dias 2 e 6 de julho, sempre no horário das 19h30, exibe o Especial de Inverno, com a programação de cinco documentários que destacam a beleza da estação e o charme da neve. Começa na segunda-feira, 2, com o episódio Descendo o Pacífico – Alasca; na terça, Cruise Control; na quarta, Supersnake; na quinta, Hungry; e, na sexta, Baffin Babes – 80 Days in the Arctic.

**

57 pontos

de audiência registrou em SP o jogo Brasil x Sérvia, exibido pela Globo, na quarta, 27.