A atração do Música na Band desta sexta, 22h30, é o show Live In London, do grupo Il Divo, que mistura música clássica com música popular. Apresentação de Rick Bonadio. Formado por um americano, um espanhol, um francês e um suíço, o quarteto será também uma das atrações internacionais do ano em São Paulo, com apresentações no dias 10 e 11 de maio, no Credicard Hall.

CONTINUAÇÃO CHEGANDO A Fox Premium divulgou primeira imagem da série The New Pope, que traz Jude Law e John Malkovich, protagonistas dessa sequência de The Young Pope. Direção de Paolo Sorrentino.

JUVENTUDE NO DIVÃ Estreia nesta sexta-feira, 11, na Netflix, a série Sex Education (foto), uma mistura de comédia e drama adolescente, que traz no elenco Gillian Anderson, Asa Butterfield, Connor Swindells. A história gira em torno do filho de uma terapeuta sexual, o jovem Otis, que decide seguir os passos da sua mãe, abrindo uma clínica, só que clandestina, em sua escola para atender os colegas problemáticos.

HORA DE DAR TCHAU E nesta sexta, 11, encerra-se mais um capítulo da televisão brasileira. O programa Vídeo Show tem sua última apresentação, depois de 35 anos no ar. Atualmente é comandando por Sophia Abrahão e Joaquim Lopes, mas por ele passaram vários nomes, como Tássia Camargo, Cissa Guimarães e Miguel Falabella. O que entrará no lugar? Pelas redes sociais, surgiram algumas alternativas, mas nada ainda confirmado pela emissora. O que se sabe, pelo menos é o que foi divulgado em comunicado da Globo, é que a Sessão da Tarde será antecipada, e, no dia 21, começa ser exibido o Álbum da Grande Família, um apanhado com os melhores momentos do seriado.

MATANDO SAUDADE O canal HBO comemora os 20 anos da aclamada série Família Soprano com a exibição, nos dias 19 e 20, no HBO Signature, de uma maratona com todos os episódios da produção. Está programada uma temporada por dia, com exceção da sexta temporada, que será exibida nos dois dias. Mas não é só isso. No dia 21, os fãs poderão conferir um especial com os 10 melhores episódios de toda a série.

MALAS PRONTAS Estreia nesta sexta, 11, às 21h30, Minha Vida É KIU #PartiuViagem, programa da youtuber Thaynara OG no GNT. No especial de verão, produzido pela Floresta, a apresentadora viaja com amigos pelos Estados do Maranhão, Pará, Amazonas e Goiás, visitando locais de natureza exuberante. Neste primeiro episódio, Thay terá ao seu lado as cantoras Daniela Mercury e Lucy Alves.

BASTIDORES O Cinejornal de sábado traz bastidores dos filmes Aumenta Que É Rock n Roll, Vaga Carne, 45 do Segundo Tempo e Os Dragões. Programa apresentado por Simone Zuccolotto vai ao ar no Canal Brasil, às 21h.