Hugh Jackman é protagonista do filme ‘Bad Education’, que estreia em abril na HBO

Mais uma novidade prestes a chegar à HBO. Trata-se do filme Bad Education, que é protagonizado por Hugh Jackman e Allison Janney. Com estreia prevista para dia 25 de abril, a obra é inspirada em história real.

Frank Tassone e Pam Gluckin reinam em um distrito escolar de Long Island, promovendo um recorde de admissões em universidades e aumentando o valor dos imóveis. Quando vem à tona um esquema de desvio de recursos, que ameaça destruir tudo o que construíram, Frank se vê obrigado a manter a ordem e o sigilo, custe o que custar.

Direção de Cory Finley, com roteiro de Mike Makowsky. A exibição será às 22h, também no HBO GO.

EQUIPE MÉDICA

A segunda temporada de New Amsterdam, que estará no Globoplay, contará com a entrada de um novo personagem, o cirurgião Cassian Shin, que será interpretado por Daniel Dae Kim (Lost e Hawaii Five-0). E o centro médico continuará cheio de histórias humanas e inspiradoras, com o Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) e sua equipe atendendo pacientes e ainda lidando com os próprio desafios.

CÃEZINHOS FOFOS

Amados pela criançada, os personagens do Patrulha Canina, da Nickelodeon, voltam às telonas em aventura inédita. Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Skye, Rubble e Zuma estarão no filme Filhotes a Toda Velocidade, que vai estrear no dia 28 de maio nos cinemas.

JOVENS CONECTADOS

Perdeu ou quer rever algum episódio da série Bia, da Disney? Pois o problema está resolvido. A primeira temporada está disponível no YouTube. E fique ligado, pois a segunda temporada está chegando, vai estrear no próximo dia 16. Protagonizada pela brasileira Isabela Souza, conta a história de grupo de jovens criadores de conteúdo digital que usam a tecnologia para se expressar.

MUNDO POLICIAL

O canal Universal TV marcou para o dia 22 de março, às 23h, a estreia da quarta temporada da série Rotas do Ódio. Nela, a delegada Carolina Ramalho (Mayana Neiva) e a equipe da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância em São Paulo sofrem com a perda de dois companheiros. Direção-geral de Susanna Lira.

MARCA FEMININA

Tem início nesta sexta, 6, às 23h10, no Canal Brasil, a nova temporada da faixa Mostra Cine-Delas, que exibe filmes dirigidos por cineastas brasileiras e estrangeiras. O ciclo vai até o dia 28 de março, sempre às sextas e aos sábados, e terá, nessa abertura, a exibição dos longas Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky, e Mate-me Por Favor, de Anita Rocha da Silveira.

DIA DA MULHER

Zezé D’Alice, pioneira em som no cinema brasileiro, ganhou cores e traços na arte de Crica Monteiro. A ilustração faz parte da terceira edição do projeto Mulheres Fazem Cinema, do Telecine.