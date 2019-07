Henry Cavill surge nas primeiras imagens da série ‘The Witcher’, da Netflix

Adaptação dos livros de Andrzej Sapkowski, série The Witcher ganhou as primeiras imagens, que mostram o ator Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia. Segundo a Netflix, a primeira temporada terá oito episódios e o lançamento deve ser no último trimestre de 2019.

Na história, Geralt de Rivia é um ser mutante, que caça monstros e luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas provam com frequência serem mais perversas que as bestas.

Série teve boa parte das cenas na Polônia e traz enredo baseado livro, que também que foi contada em um game.