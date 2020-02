HBO revela que série ‘Avenue 5’, com Hugh Laurie, terá segunda temporada

Protagonizada pelo ator Hugh Laurie, o eterno Dr. House, a série Avenue 5 tem confirmada a sua segunda temporada pela HBO. Com criação e produção executiva de Armando Iannucci, traz uma história ambientada 40 anos no futuro, momento em que as viagens turísticas pelo espaço são realidade, tornando-se um negócio bem lucrativo. No comando da nave Avenue 5 está o capitão Ryan Clark, vivido por Laurie. Também no elenco Josh Gad, Rebecca Front, Suzy Nakamura e Ethan Phillips. A primeira temporada estreou mês passado na HBO e pode ser conferida também na HBO GO. Nessa viagem inicial, transtornos complicam o percurso.

RECORDAR É VIVER

Um olhar especial no universo de Itamar Assumpção está reunido no musical Pretoperitamar – O Caminho que Vai Dar Aqui, que o canal Arte1 teve a chance de acompanhar ensaios. O cantor e compositor tem sua vida cantada e contada neste projeto concebido e coordenado por sua filha Anelis Assumpção, que traz o ator Fabrício Boliveira interpretando Itamar. Também embarcam nessa viagem musical Denise Assumpção, atriz, cantora e irmã do músico, Iara Rennó, Thalma de Freitas, Tulipa Ruiz e Claudia Missura. O Especial Arte1: Herdeiros de Itamar Assumpção tem exibição nesta sexta, 21, às 13h.

RITMO E MELODIA

Não tem jeito, carnaval faz parte da vida nacional e, na avenida ou não, a festa nos persegue. Para quem curte, mas não vai sair de casa, a TV Cultura exibe na madrugada de sexta, 21, para sábado, às 3h30, o Repertório Popular, que traz apresentação de Herivelto Martins e seu filho Pery Ribeiro. Juntos, cantam sucessos da música popular brasileira.

POR AMOR

Selo da TNT, que inclui produções de Hollywood, a TNT Original estreia nesta sexta, 21, a comédia romântica Em Um Relacionamento Sério. Protagonizado por Emma Roberts, Michael Angarano, Dree Hemingway e Patrick Gibson, mostra a história de dois casais, que passam por situações diferentes em suas vidas amorosas. A exibição começa às 22h30, na TNT. No dia 28, será a vez do primeiro filme de terror, o Vingança FM.

VIDA AGITADA

Disponível desde o dia 7, na Globoplay, a série Arcanjo Renegado vai ganhar uma segunda temporada. Por isso mesmo, José Júnior já está a postos escrevendo os novos episódios, e as gravações estão previstas ainda para este ano. A direção geral é de Heitor Dhalia. Em 2021, a produção está programada para integrar a programação do canal Multishow.