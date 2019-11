‘Guerra dos Mundos’, clássico de H.G. Wells, vira minissérie no canal Film&Arts

Cena da minissérie ‘Guerra dos Mundos’ (foto Film&Arts)Clássico da literatura, Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, teve várias adaptações, sendo que a mais célebre foi a de Orson Welles para o rádio, que causou tumulto geral, pois as pessoas acreditaram mesmo que o planeta estava sendo invadido por alienígenas.

Agora, a história chega em formato de minissérie, com exibição no canal Film & Arts. Em quatro episódios, terá os outros apresentados nos dias 13, 20 e 27. Seguindo a trama do livro, faz um paralelo entre a invasão extraterrestre e o imperialismo britânico.

No elenco, Rafe Spall, Eleanor Tomlinson e Rupert Graves. A direção é de Craig Viveiros e o roteiro, de Peter Harness.

Nesta segunda, dia 11 de novembro, 13h, 14h e 15h, na quarta, 13, às 22h, na quinta, às 4h e 14h30, dia 20, às 22h, dia 21h, às 3h e 14h30, dia 27, às 22h, e, no dia 28, às 3h45.