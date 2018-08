Grupo Pavilhão 9 é um dos destaques do programa ‘Manos e Minas’

SÁBADO CULTURAL

O programa Manos e Minas deste sábado, 11, terá a presença do grupo Pavilhão 9, que voltou à ativa após 11 anos com novo trabalho, o álbum Antes Durante Depois. Além dele, Dona Jacira, mãe de Emicida e Fióti, mostrará seu lado de artista plástica. Programa terá ainda a cultura das Bikes Lowriders, entrevista com o atleta olímpico Diogo Silva, que integra o grupo Senzala Hi-Tech, e o momento da poesia falada com Fernaun. Apresentado por Roberta Estrela D’Alva, Manos e Minas vai ao ar às 20h15, na TV Cultura.

DIA DOS PAIS

O Canal OFF exibirá no domingo, às 19h, o documentário Blood Road, que é dirigido por Nicholas Schrunk, e que acompanha a ciclista americana Rebecca Rusch, junto com a vietnamita Huyen Nguyen, cruzando a Trilha Ho Chi Minh, em busca do local onde o avião de seu pai foi abatido durante a Guerra do Vietnã.

ROMANTISMO

Estreia nesta sexta, 10, às 23h30, no GNT a série O Amor É Lindo. De forma documental, a produção mostra as expectativas e reflexões sobre os dois momentos mais relevantes em um relacionamento amoroso – o casamento, com a promessa do “felizes para sempre”, e as bodas que, independentemente do tempo de vivência do casal, confirmam os primeiros votos. Entre as histórias, destaque para a de Sônia e Moacir, que se conheceram ainda adolescentes, aos 13 anos, e, desde então, são o primeiro e único amor um do outro; a de Célia, 25 anos mais velha que sua companheira, Ligia; e a de Laís e Rafael, que passam bem longe do “amor à primeira vista” depois de tantos encontros e desencontros.

AÇÃO E AVENTURA

O canal Universal TV marcou para esta sexta, 10, às 22h, a estreia da primeira temporada da série Timeless. Criada por Eric Kripke e Shawn Ryan, a atração promete muita ação e aventura e, para isso, conta a história de um trio que viaja no tempo em uma tentativa de garantir a preservação da história do mundo, enfrentando todo tipo de vilões e desafios. No elenco, Abigail Spencer, Matt Lanter, Malcolm Barrett e Goran Visnjic.

ETERNOS

O Bis preparou para domingo, 12, uma super programação para os pais que curtem rock, com a exibição de shows históricos e documentários de ícones. E começa às 19h, com show de Chuck Berry no festival Sweet Toronto Peace em 1969; 19h30, Elvis Presley: ‘56 Special, documentário inédito de 1956; 20h30, Rock Legends – Jerry Lee Lewis, que mostra um dos pioneiros do rockabilly; 21h, Buddy Holly: Rave On, que mostra a vida do cantor, que morreu aos 22 anos em um acidente aéreo, em 1959; e, às 22h, Beatles – Here, There And Everywhere, que traz uma coleção de registros da cultuada banda.

NO CINEMA

O ator Fabrício Boliveira surge como Wilson Simonal, em cena do filme que conta a vida do cantor carioca. A direção é de Leonardo Domingues.