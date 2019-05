Grupo de K-pop Monsta X vira desenho para participar da série ‘Ursos sem Curso’

O grupo do K-pop Monsta X ganhará uma versão animada, que integrará o desenho Ursos sem Curso, do Cartoon Network e que foi indicado para o Emmy.

O episódio, que será exibido no Brasil em 11 de julho, no Cartoon, será O Aniversário do Panda. Personagem, que é fanático por Monsta X, terá uma surpresa preparara por Pardo e Polar, que fará de tudo para que o amigo conheça sua banda favorita.

O grupo sul-coreano, formado por seis jovens cantores, está em turnê mundia para promover sue segundo disco, Take.2 We Are Here. E passará pelo Brasil, no dia 19 de julho, quando fará show em São Paulo.

Confira alguns vídeos do Monsta X: