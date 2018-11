Grazi Massafera será uma das convidadas do ‘Lady Night’, de Tatá Werneck

A terceira temporada do Lady Night, programa comandado por Tatá Werneck, estreia nesta segunda, 12, às 22h30, no Multishow.

Entre os vários convidados que passarão pela atração, Grazi Massafera aceitou enfrentar as duras provas da apresentadora. A atriz estará no programa no dia 20 de novembro, e vai participar dos quadros Meu Programa, Minhas Regras, onde Tatá sugere inúmeras formas de se dar uma entrevista nada convencional, como segurando o lábio superior ou colocando a língua pra fora da boca.

Estará também no Desculpa, Só Quero Te Beijar, em que Tatá faz de tudo para conquistar um ‘selinho’ da convidada que, ao final do programa, ainda canta e dança com a apresentadora.

Em um total de 25 episódios, o programa contará ainda com nomes como Armandinho, Ed Motta, Felipe Dylon e Sylvinho Blau-Blau.

A direção geral é de Lilian Amarante, com produção da Floresta.

ARTE NA TELA

O Canal Curta! apresenta a partir dessa terça, 13, às 23h, a série Inhotim Arte Presente, que discute a multiplicidade de linguagens artísticas contemporâneas, mostrando o que há por trás de vários trabalhos expostos no Museu. A mesma produção terá exibição em Inhotim, de 15 a 18 de novembro, a partir das 13h, no Espaço Igrejinha. A série, que tem 13 episódios e é dirigida por Pedro Urano, se divide em duas partes. A primeira mostra artistas brasileiros e estrangeiros que têm obras em Inhotim, como Giuseppe Penone, Matthew Barney, Tunga, Cildo Meireles, Olafur Eliasson, Claudia Andujar, Chris Burden, Miguel Rio Branco, Rirkrit Tiravanija e Jorge Macchi. Os outros três episódios são dedicados ao Instituto e sua rara proposta de relacionar arte e natureza.

NO TOM

Nesta terça, 13, à 0h, o Cultura Livre, programa da TV Cultura, recebe a cantora e vocalista do grupo Pato Fu Fernanda Takai, que apresenta seu mais recente e álbum, O Tom da Takai, com repertório dedicado a Tom Jobim, incluindo canções como Bonita, Olha Pro Céu, Discussão, Outra Vez, Brigas Nunca Mais, Fotografia. Atração é comandada por Roberta Martinelli e também pode ser conferida no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.

NA SELVA

A série Jungle Pilot, produzida pela Giros e que estreará no Universal TV, está em fase de gravações. Protagonizada por Démick Lopes, que será o piloto táxi aéreo Júlio César, terá filmagens na Amazônia.

SÉRIE ANALISADA

A Casa do Saber, em São Paulo (R. Dr. Mario Ferraz, 414, tel. 3707-8900), realiza aulas que têm a série catalã Merlí como tema central. O curso, comandado pelo professor Renato Janine Ribeiro, terá início no dia 21 e discutirá questões que fazem parte do nosso cotidiano, mostrando como alguns filósofos podem nos ajudar na compreensão da realidade. Cada aula será precedida pela exibição de um episódio, mas, mesmo assim, é importante que os interessados assistam à série.

ROMANTISMO REAL

Uma nova comédia romântica da Netflix está chegando ao canal de streaming agora no dia 16. Com Vanessa Hudgens e Sam Palladio, A Princesa e a Plebeia conta a história de uma futura princesa que encontra uma jovem confeiteira que é idêntica a ela e decide trocar de lugar com a garota. Claro que tudo se complica quando uma delas se apaixona por um homem que não sabe a verdade sobre as duas.