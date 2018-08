‘Good Girls’ e a divertida entrada de três mães zelosas em terreno perigoso

A vida não está fácil para ninguém, ainda mais se falarmos do lado financeiro. Mas há formas de se driblar as diversidades. A escolha será de cada um, ou cada uma, e as consequências, também. Essa é a história principal da série Good Girls, criada por Jenna Bans e que está na Netflix. Nela, acompanhamos as divertidas, trágicas e muitas vezes mirabolantes aventuras de três mães que decidem resolver esses problemas de um jeito bem radical.

A trama começa mostrando como vive cada uma dessas mulheres, e o motivo que levará o trio a seguir o caminho inesperado. Assim, vemos a dona de casa Beth Bolland (Christina Hendricks) descobrindo a traição do marido e que ele acabou com as reservas financeiras da família. Depois, temos Annie Marks (Mae Whitman), irmã de Beth, separada e com uma filha para criar, coisa que se torna impraticável para ela. E, finalmente, conhecemos Ruby Hill (Retta), casada e que tem uma filha com problemas sérios de saúde.

Como as três pacatas mulheres resolverão problemas tão complicados? Em um momento de desespero, elas decidem que a melhor forma de conseguir dinheiro é assaltar um supermercado. Vão em frente e roubam o local em que Annie trabalha, com a ideia de pegar uma certa quantia, algo que possibilite pagar as contas de Beth, a advogada de Annie e os remédios para a filha de Ruby.

Então, assumem o risco, entram no mercado e limpam o cofre. Mas, claro, algo sairá fora do plano original. Ao abrirem as sacolas com o dinheiro, percebem que Annie não pegou apenas uma certa quantia, ela pega tudo, e é muita grana. Mesmo perplexas com o que ocorreu, ficam com o dinheiro e cada uma dará um destino para ele. Mas o que não estará previsto é que esse dinheiro tem um dono e esse dono vai cobrar caro pela devolução.

Ao todo são dez episódios, mas fique atento, a segunda temporada vem por aí.

**

Estreia nesta quinta, 16, às 23h, no Canal Curta!, dentro do programa Quinta do Pensamento, a série Palavras Permanecem. Com direção de Renata Druck, promove o encontro de artistas de diversas áreas, como o poeta Antonio Cícero, os músicos Arnaldo Antunes, Ava Rocha, Mariana Aydar, Liniker, os diretores Felipe Hirsh, Gabriel Mascaro e Marcelo Gomes, a atriz Mariana Lima e o artista Nuno Ramos. No primeiro episódio tem Ná Ozzetti e José Miguel Wisnik.