‘GloboNews Literatura’ homenageia aniversário de SP, uma Meca para escritores

SÃO PAULO DE TODOS

O programa GloboNews Literatura deste sábado, 18h30, será em homenagem a São Paulo, que completa 465 anos. Berço do modernismo brasileiro, São Paulo atrai escritores de todo o País, que buscam novas oportunidades. Um dos exemplos mostrados pelo programa é o pernambucano Marcelino Freire (foto), que mora na cidade há 27 anos e ajudou a construir a fama da Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, ponto de encontro de escritores e intelectuais.

MARATONA

O canal Universal TV preparou uma maratona da série FBI, que será exibida neste sábado, 26, a partir das 12h. Na sequência estão os seis primeiros episódios da primeira temporada. Também está disponível no Universal TV Play.

FALANDO FRANCÊS

Não é um dos canais mais populares, mas o TV5Monde por muitas vezes apresenta programação que vale dar uma conferida. Neste sábado, 26, às 13h55, por exemplo, será exibido o documentário Louis Malle, o Rebelde. Dirigido por Pierre-Henri Gibert, obra faz um mergulho no mundo do cineasta francês Louis Malle, um iconoclasta, complexo, e de uma curiosidade insaciável.

PARA RIR E PENSAR

A HBO exibe neste sábado, às 22h, o primeiro especial de stand-up da comediante americana Amanda Seales, que foi gravado no Edison Ballroom, em Nova York, também disponível na HBO GO. No programa, Amanda, que integra o elenco da série Insecure, explora temas como o universo da vaidade, pensamentos de uma mulher, etiqueta de uso do e-mail no trabalho e o Hino Nacional Negro.

AINDA SÃO PAULO

Comandado por Serginho Groisman, o Altas Horas deste sábado, 26, faz homenagem aos 465 anos de São Paulo, logo após o BBB. Participam do programa Caetano Veloso, Baby do Brasil, Caio Castro, João Suplicy, Iza e a banda Dônica. E, como sempre, participação da sexóloga Laura Müller e do humorista Marco Luque.

AÇÃO E CORRERIA

Neste sábado, 26, o Studio Universal exibe três filmes da franquia Bourne, em sequência, começando às 20h, com A Supremacia Bourne, às 22h, O Ultimato Bourne, e, à 0h, O Legado Bourne.

PURA TENSÃO

A segunda temporada de Lar Sombrio Lar (Home Alone) chega neste sábado, às 23h, ao Investigação Discovery, que narra casos reais de crimes em que as vítimas foram atacadas em suas próprias casas. O episódio se passa em 2012, período em que Rahna Fahringer viveu momentos terríveis.