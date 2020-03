Globo terá programa especial para cobertura da pandemia do coronavírus; veja mudanças na programação

A Globo anunciou as mudanças em sua grade por conta do surto do novo coronavírus: mais horas de conteúdo jornalístico, reprise de algumas novelas e conteúdos abertos no Globoplay e na TV fechada. Um novo programa dedicado à cobertura da epidemia, o Combate ao Coronavírus, passa a ser exibido às 10h. Veja a seguir uma lista com as mudanças anunciadas.

NOVELAS

Malhação: Toda Forma de Amar terá o final antecipado para o mês de abril. Após o encerramento da atual temporada, entra no ar um compacto de Malhação: Viva a Diferença, exibida entre 2017 e 2018.

A partir do dia 30, com o fim de Éramos Seis, será exibido um compacto de Novo Mundo, de 2017. Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e com direção artística de Vinicius Coimbra, a novela é ambientada no período que antecede a história de Nos Tempos do Imperador, próxima novela das seis, dos mesmos criadores.

Já Salve-se Quem Puder fica no ar até sábado, 28, quando será feita uma pausa em sua exibição. No dia 30 de março, estreia nesse horário uma versão compacta de Totalmente Demais, de 2015.

Amor de Mãe será exibida até sábado, dia 21, quando sua primeira fase chega ao fim. A segunda etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir de segunda-feira, dia 23, irá ao ar uma versão compacta de Fina Estampa, de 2011, escrita por Aguinaldo Silva com direção de núcleo de Wolf Maia.

JORNALISMO

A partir desta terça, 17, o Hora 1 entra no ar às 4h, e será seguido pelo Bom Dia de cada região,das 6h às 8h30. O Bom Dia Brasil irá ao ar até as 10h, quando estreia o Combate ao Coronavírus, novo programa focado na pandemia. Ancorado de São Paulo pelo jornalista Márcio Gomes, o programa terá a participação diária de dois especialistas no estúdio.

Ao meio-dia, o Praça TV 1ª edição vai incorporar o tempo do Globo Esporte. As informações sobre o mundo esportivo farão parte do jornal local. Em seguida, o Jornal Hoje também terá seu horário ampliado. À noite, o Jornal Nacional também será ampliado e passa a durar 50 minutos.

PROGRAMAS

Com a ampliação do espaço dedicado à cobertura jornalística, temporariamente o Mais Você, o Encontro com Fátima Bernardes, o Globo Esporte e o Se Joga não serão exibidos, segundo a Globo.

FILMES

Na Sessão da Tarde, após o Jornal Hoje, os títulos estarão voltados às crianças e jovens que, em casa, podem assistir à faixa de filmes com a família. No horário dos jogos cancelados da Copa do Brasil e da Libertadores também serão exibidos filmes.

TV FECHADA

Gloob, Gloobinho, Canal Brasil, Multishow, GNT, SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, GNT, VIVA, Universal TV, Studio Universal, Syfy, Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Touch, Telecine Pipoca, Telecine Cult, Megapix, Mais Globosat, BIS e OFF têm sinal liberado na maioria das operadoras.

STREAMING

Alguns conteúdos exclusivos para assinantes estarão liberados por 30 dias na plataforma.