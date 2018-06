Glenda Kozlowski leva mães de craques para conhecer a Rússia antes da Copa

Em ano de Copa do Mundo, há sempre a curiosidade em se saber um pouco mais sobre o país sede dos jogos que, nesta edição, será a Rússia. E é exatamente essa a ideia do programa As Matrioskas, comandado por Glenda Kozlowski, que terá duas versões, uma que estreou nesta sexta, 30 de março, às 23h30, no GNT, e a outra que entrou no ar no dia 5, na Globo.

Serão seis episódios em que Glenda passeia por vários locais, levando com ela Nadine, Vera e Ane, mães dos jogadores Neymar, Gabriel Jesus e Fernandinho. “Nos divertimos muito, fomos a um restaurante brasileiro em Moscou, em um samba feito por russos, sambamos à beça, a um karaokê e fizemos aula de pintura da matrioska”, conta

Glenda, dizendo que também aprenderam o significado dessas bonequinhas, símbolo russo de maternidade, fertilidade, amor e amizade. As quatro ainda não conheciam o país e se aventuraram por Moscou e São Petersburgo. “A gente gostou muito da comida e provamos o estrogonofe russo”, conta

Glenda. “Elas tiveram a uma ótima impressão da Rússia, assim como qualquer outro turista que chega a esse país deslumbrante, com traços, cultura e história fortes.”

Elas acharam as pessoas muito sérias. “Mas depois que você conhece o russo, o moscovita principalmente, vê que são parecidos com os brasileiros, adoram festa, cozinhar, receber amigos. Mas até você quebrar essa barreira demora um pouquinho.” Além dos passeios, as mães mostraram que conhecem bem futebol. “Elas não só entendem como opinam, ligam para os filhos, como a Vera, que liga para o Gabriel, dá bronca nele, quando ele erra o gol, erra passe, ela é uma segunda técnica”, acrescenta Glenda.