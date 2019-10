Gilberto Gil e a neta Flor alegram o Dia da Criança do programa ‘SóTocaTop’

Com repertório dedicado ao público infantil, o programa SóTocaTop deste sábado, 12, terá a participação do cantor e compositor Gilberto Gil, que vai se apresentar com a neta, Flor Gil, pela primeira vez na televisão. Além dos dois, o Dia da Criança será animado ainda pela dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, do Palavra Cantada, pelos personagens da Galinha Pintadinha e do Mundo Bita. Com apresentação de Maiara & Maraisa, atração vai ao ar às 15h09, na Globo com direção de Raoni Carneiro. SÁBADO AGITADO

O canal Telecine Fun deste sábado, 12, terá programação especial para a criançada, com a exibição, às 13h, de Os Smurfs e a Vila Perdida, dirigido por Kelly Asbury, às 14h45, tem Procurando Dory, de Andrew Stanton, Angus MacLane, às 16h35, Valente, de Mark Andrews, Brenda Chapman, às 18h20, Meu Malvado Favorito 3, às 20h, O Touro Ferdinando, de Carlos Saldanha.

PARA OS PEQUENOS

O Dia das Crianças também será lembrado pelo Canal Off que, neste sábado, 12, preparou programação especial, que começa às 18h, com Skate para menores na Califórnia, seguido, às 19h30, de Na Onda de Sophia Medina, às 20h, com Nalu de Férias, encerrando às 20h30 com Meu Nome É Gui Khury: Gui Khury.

DESENHO ANIMADO

O canal ZooMoo, voltado para a primeira infância, estreia neste sábado, 12, às 11h45, a animação brasileira Tuiga, que será exibida de uma só vez ao longo do fim de semana, com reprises a partir de 17h30 e 20h45, também no domingo. Atração conta a história da girafa Tuiga, que tem um serviço de entregas pelo mundo em um balão, sendo acompanhada pela menina piloto Amélia, a flor desconfiada Taco e a pedra entusiasmada Canjica.

DICAS CULTURAIS

Estreia neste sábado, 12, a partir das 20h, no Canal Like, o programa TelaViva Pocket News. Apresentado por Felipe Bond, atração traz um resumo bem-humorado dos principais destaques da programação dentro e fora das telas.

DIVERSÃO NO AR

Em clima de Dia das Crianças, a apresentadora do Programa da Maisa surge em um parque de diversões. Já no palco, recebe o ator e apresentador Otaviano Costa, que fará uma viagem no tempo, no quadro Submaisa, lembrando suas atuações da TV, como sua participação na novela Éramos Seis, em 1994, ao lado de Angélica. A outra convidada é a atriz Duda Matte, que contracena com Maisa no filme Ela Disse, Ele Disse. Atração vai ao ar às 14h15, no SBT.